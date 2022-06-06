Суд на полтора года снизил наказание бизнесмену из списка Титова
Мосгорсуд снизил срок наказания участнику «лондонского списка», бывшему гендиректору компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову с семи до пяти с половиной лет колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Мы не согласны с этим решением, будем его обжаловать», — заявил РБК адвокат Роман Костенко.
Зотов с 2012 по ноябрь 2018 года возглавлял «Трансфин-М», одну из крупнейших в России лизинговых компаний. Она занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов.
В 2019 году, незадолго до возбуждения в его отношении уголовного дела, Зотов покинул Россию. Заявление на бывшего руководителя подали топ-менеджеры «Трансфин-М». Следствие предполагало, что тот вывел из компании 395 млн руб., однако в «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.
Позже Зотов вошел в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены предприниматели, которые уехали из России, опасаясь уголовного преследования, но готовы вернуться, если разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезде. Тем не менее сразу после возвращения из Риги в июне 2020 года Зотова арестовали.
После письма бизнес-омбудсмена президенту Владимиру Путину предпринимателя отпустили под подписку о невыезде, но прошлым летом вновь задержали. Как сообщал Костенко, на Зотова завели новое дело о мошенничестве. По словам адвоката, заявление на бизнесмена было написано по тем же обстоятельствам, что исследовались в рамках первого дела.
В ноябре суд признал Зотова виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам. Сам бизнесмен своей вины не признает.