Суд на полтора года снизил наказание бизнесмену из списка Титова

Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. Сам он своей вины не признал, защита сообщила о планах обжаловать решение

Дмитрий Зотов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мосгорсуд снизил срок наказания участнику «лондонского списка», бывшему гендиректору компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову с семи до пяти с половиной лет колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Мы не согласны с этим решением, будем его обжаловать», — заявил РБК адвокат Роман Костенко.

Зотов с 2012 по ноябрь 2018 года возглавлял «Трансфин-М», одну из крупнейших в России лизинговых компаний. Она занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов.

В 2019 году, незадолго до возбуждения в его отношении уголовного дела, Зотов покинул Россию. Заявление на бывшего руководителя подали топ-менеджеры «Трансфин-М». Следствие предполагало, что тот вывел из компании 395 млн руб., однако в «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.

Позже Зотов вошел в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены предприниматели, которые уехали из России, опасаясь уголовного преследования, но готовы вернуться, если разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезде. Тем не менее сразу после возвращения из Риги в июне 2020 года Зотова арестовали.

После письма бизнес-омбудсмена президенту Владимиру Путину предпринимателя отпустили под подписку о невыезде, но прошлым летом вновь задержали. Как сообщал Костенко, на Зотова завели новое дело о мошенничестве. По словам адвоката, заявление на бизнесмена было написано по тем же обстоятельствам, что исследовались в рамках первого дела.

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В ноябре суд признал Зотова виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам. Сам бизнесмен своей вины не признает.