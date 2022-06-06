Бывший глава McKinsey в России озвучил вариант нового названия компании

Выкупив бизнес американской McKinsey в России, консультанты смогут работать с клиентами под санкциями. Учредители новой компании — лица с российскими паспортами без двойного гражданства, что весьма ценно, говорит ее глава

Фото: Алексей Лощилов / Росконгресс

Среди учредителей новой компании, созданной на базе российских активов американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company, лица с российскими паспортами и без двойного гражданства, что «по нынешним временам является ценностью». Об этом заявил РБК бывший управляющий партнер McKinsey CIS Яков Сергиенко, гендиректор и крупнейший совладелец «МакКинзи и компания СиАйЭс» (33%).



«Для многих компаний это сильно упрощает взаимодействие с нами. Это касается и продолжения работы, и новых контрактов — участия в закупках», — поясняет Сергиенко. По его словам, у российского офиса McKinsey была «достаточно непростая фаза» после начала военной спецоперации России на Украине: головной офис последовательно принимал решения о сокращении клиентского сервиса в России. Фирма прекратила обслуживать клиентов в стране с 15 апреля, а также остановила заключение новых контрактов и работу с госструктурами.

Через месяц стало известно, что Сергиенко и еще несколько бывших партнеров McKinsey в России, включая Сергея Заборова, Елену Кузнецову и Тиграна Саакяна, выкупили российский бизнес компании.

«Когда мы объявили о сделке [по выкупу российской «дочки»], российские клиенты показали высокую заинтересованность возобновить сотрудничество с новой компанией, с пониманием, что конфигурация наших компетенций и навыков изменилась», — говорит Сергиенко.

Теперь у McKinsey нет ограничений по работе с российскими компаниями, находящимися под санкциями, указывает консультант. «Мы будем об этом думать в первую очередь через призму клиентского результата и того, насколько мы можем быть полезны. Санкции теперь затрагивают все ключевые финансовые институты России, — объясняет он. — Мы хотим на это смотреть через призму внутреннего, а не внешнего решения. Мы находимся дома и точно хотим, чтобы наша страна укреплялась экономически и социально. Это одна из причин, почему мы остались в России».

По соглашению с глобальной фирмой, до конца лета новая компания должна поменять бренд, но ее владельцы не спешат с выбором названия. «Мы сохранили команду и качество работы, поэтому мы хотим вовлечь в поиск нового названия и наших сотрудников, и наших клиентов. Мое общение и с теми, и с другими показывает, что у них есть огромный запрос на такую деятельность», — подчеркивает Сергиенко. Один из сотрудников предложил вариант названия «РУБиКон» («Российский управленческий бизнес-консалтинг»). «Фантазия бурлит, и она точно к чему-то приведет!» — комментирует он.

Сергиенко отмечает, что новая компания будет заниматься не только традиционными услугами консультантов — подготовкой стратегий, реализацией задач по улучшениям с использованием международных лучших практик, экспертной и аналитической работой. «Сейчас встраиваться в работу функционального свойства и готовить долгосрочные стратегии, как традиционно мы делали, может оказаться не самой правильной аллокацией наших ресурсов», — говорит он.

При этом консультант видит запросы на реализацию «задач под ключ» в тех зонах, где исторически их не было: «Уход с российского рынка большого количества международных компаний привел к тому, что те решения, которые российские компании отдавали на аутсорсинг поставщикам оборудования или инжиниринговых решений либо головным компаниям глобальных корпораций, теперь вернулись в Россию». Теперь надо поменять эти управленческие модели, восстановив через новые доступные решения в «дружеских государствах», и внедрить на практике, добавляет экс-глава McKinsey CIS: там, где надо купить или привлечь специалистов либо перенастроить их работу.

Читайте на РБК Pro Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Статьи Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Кейсы

Например, правительство Москвы в мае купило завод французской Renault и есть необходимость в экспертизе для его управления и привлечения множества людей. При этом нужно будет построить цепочки создания стоимости и поставок с совершенно новыми владельцами и географическим распределением, говорит Сергиенко. По его словам, эти задачи шире, чем просто управленческие: здесь есть обучение, скаутинг технологий, стык производственно-технической и управленческой экспертизы. «Я вижу нашу роль в том, чтобы достраивать консалтинг до того, чтобы мы помогали быстро воссоздавать цепочки поставок, привлекать экспертизу и компетенции по всей цепочке не только в России, но и за ее пределами и каким-то гибким образом компенсировать те сложные обстоятельства, в которых оказались очень многие компании», — заключает он.

Новая компания также планирует «воздействовать на общество» не только через бизнес-среду. «Мы традиционно демонстрировали ценности максимального воздействия на общество через бизнес-среду. Теперь мы планируем сфокусировать значительную часть наших активностей на общественном интересе, хотим поддержать волонтерское движение и образовательные программы. В этих сферах мы можем быть очень полезны», — говорит ее глава.

О решении продать бизнес в России менеджменту ранее сообщала консалтинговая компания Accenture. Российский офис сохранил юрлицо, активы и проекты, его гендиректором остался Вартан Диланян. PwC в России тоже вышла из состава международной сети и продолжила работу независимо под названием «Технологии доверия». В мае об аналогичном решении и ребрендинге заявило российское подразделение Deloitte (стала называться «Деловые решения и технологии»). До этого из России ушли еще две компании «большой четверки» аудиторов — KPMG и EY.