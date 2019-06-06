ЦБ лишил лицензии банк «Взаимодействие»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Взаимодействие» из Новосибирска

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В соответствии с решением регулятора временная администрация назначена в банк, занимавший 444-е место в банковской системе, из-за нарушений правил банковской деятельности. В частности, речь шла о завышении стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытии своего реального финансового положения.

В сообщении ЦБ также говорится о несвоевременном исполнении обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а также нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Как отмечает Банк России, в результате на балансе «Взаимодействия» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, и кредитная организация не смогла генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Банк «Взаимодействие» является участником системы страхования вкладов.