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Bloomberg сообщил об угрозе исчезновения балтийской сельди из-за лосося

Bloomberg: сельдь в Балтике оказалась на грани исчезновения из-за лососевых ферм
Почти вся балтийская сельдь вылавливается траулерами в прибрежных водах, потом ее измельчают и отправляют как корм на лососевые фермы в Норвегии. С 1960-х годов запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%

Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения: почти вся она вылавливается траулерами в прибрежных водах, потом ее измельчают и отправляют как корм на лососевые фермы в Норвегии, сообщает Bloomberg.

На эту страну приходится более половины выращиваемого лосося в мире. В прошлом году фермы экспортировали рыбы на $17 млрд, указывает агентство.

С 1960-х годов запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%, и ученые предупреждают, что популяция может исчезнуть, что представляет угрозу для экосистемы Балтики. Сельдь и килька являются основным источников пищи для птиц, млекопитающих и других рыб.

В Еврокомиссии предлагали запретить вылов сельди, но страны Балтии наложили вето. Сейчас для каждой из стран установлена квота, хотя суда не связаны ограничениями, что позволяет им вылавливать большое количество сельди зараз, пишет Bloomberg.

По словам Бьорна Лундгрена, чья небольшая компания Rovogerns Surstromming производит шведский деликатес — сюрстрёмминг (из ферментированной балтийской сельди), запасы этой рыбы истощились: если раньше удавалось добывать достаточно сельди, чтобы выпускать 5 тыс. консервных банок в год, то теперь удается набрать лишь на 1 тыс. банок.

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Фото:Md Rafayat Haque Khan / Zuma / Global Look Press

С нехваткой рыбы столкнулся и один из крупнейших производителей деликатеса — Oskars Surstromming. По словам главы компании Янне Содерстрома, с 2022 года было выпущено лишь около 20 тыс. консервов по сравнению с серединой 2000-х, когда объем производства достигал 250 тыс. банок. Компания даже не исключала банкротства.

Траулеры, добывающие сельдь, грозят экологической катастрофой для региона, пишет Bloomberg. «Не может быть никаких сомнений в том, что основная часть улова сельди и кильки в Балтике идет на рыбную муку и жир, норвежская аквакультура лосося является одним из основных конечных потребителей», — отметил сотрудник Центра океанических исследований Гельмгольца в Киле Райнер Фрёзе. На около 20 траулеров, большинство из которых приписано к портам Швеции и Дании, приходится 95% всей сельди, выловленной в шведских территориальных водах.

При этом путь сельди из Балтики в Норвегию проходит через Данию, где находятся заводы по переработке рыбы со всего мира, а производимые там рыбная мука и жир продаются на мировом товарном рынке, поэтому отследить, сколько сельди уходит на корм лососю, сложно, отмечает агентство.

Один из крупнейших переработчиков, FF Skagen, сообщил, что поставки идут «некоторым из крупнейших в мире производителей атлантического лосося». Генеральный директор FF Skagen Йоханнес Палссон при этом заверил, что суда, у которых предприятие закупает рыбу, придерживаются установленных квот.

По данным Bloomberg, Норвегия является крупнейшим импортером рыбной муки и жира (около 300 млн т), что составляет почти 25% от общего объема экспорта Дании.

«Даже если норвежская лососевая промышленность полностью прекратит использовать балтийскую сельдь в своих кормах, ее просто отправят в другое место», — считает Сара Хорнборг из шведского исследовательского института RISE.

«Для них [Норвегии] корма из Балтийского моря составляют лишь ничтожную долю, но с точки зрения Балтики их объемы чрезвычайные», — ответили на это в неправительственной организации BalticWaters.

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Елена Чернышова
лосось Балтийское море рыба экологическая катастрофа
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