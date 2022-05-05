Прокуратура заинтересовалась данными об отказе поставщиков снизить цены

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что только единичные поставщики снизили закупочные цены, несмотря на укрепление курса рубля

Фото: Peter Powell / EPA / ТАСС

Генеральная прокуратура обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караеву с запросом информации о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на товары, включая продовольственные, сообщил Forbes со ссылкой на копию письма.

Запрос был направлен после обращения секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отказе ряда поставщиков снижать цены на продукты в связи с укреплением рубля. Подлинность письма Генпрокуратуры изданию подтвердили в пресс-службе АКОРТ.

Караев подтвердил, что в ряде случаев закупочные цены, повышение которых ранее объяснялось поставщиками ослаблением рубля, не выровнялись, несмотря на укрепление российской валюты. По его словам, единичные поставщики снизили цены «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали». Глава ассоциации отказался называть конкретных поставщиков.

О том, что никто из поставщиков не снизил цены после соответствующего обращения, изданию сообщил представитель одной из крупных федеральных сетей. X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Ашан» и Metro отказались комментировать ситуацию. Во «Вкусвилле», который не входит в АКОРТ, изданию сообщили, что работают с поставщиками над сдерживанием цен на продукты.

В компании «Рузское молоко» рассказали, что к ним в конце апреля обращались с просьбой о снижении цен, но заявили, что компания их и не повышала. Представитель «Рузского молока» Анна Бойко при этом напомнила, что поставщики закваски и упаковки повысили цены на 20–25%.

В компании-производителе соков «Сады Придонья» изданию заявили, что решают вопросы с ретейлерами в рабочем порядке, назвав споры о ценах с сетями «перманентным» процессом. В компании сообщили, что объясняют партнерам, от чего зависит себестоимость. На нее влияют не только курсы валют, отметила вице-президент по стратегическому развитию компании Ирина Самохина.

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