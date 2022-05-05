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Акционеры обвинили Netflix в мошенничестве

Акционеры Netflix подали против компании коллективный иск по обвинению в мошенничестве
Акционеры Netflix сочли, что компания не уведомила инвесторов о замедлении роста числа подписчиков, из-за чего они понесли существенные убытки. Компания отчиталась ранее о потере 200 тыс. подписчиков за первый квартал, акции упали
Netflix NFLX $203,7 +1,7% Купить
Фото: SOPA Images / Getty Images
Фото: SOPA Images / Getty Images

Акционеры подали коллективный иск против стримингового сервиса Netflix компании, они обвиняют компанию в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков в целях мошенничества с ценными бумагами, сообщают Axios и Reuters.

Axios пишет о поступлении в суд в Сан-Франциско иска, в котором утверждается, что Netflix не сообщила инвесторам о «более медленном росте [числа подписчиков] из-за, среди прочего, совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции». Кроме того, как утверждается в документе, Netflix не информировала акционеров о трудностях с «удержанием клиентов», из-за чего они понесли «значительные убытки и ущерб».

По данным Reuters, иск подал техасский инвестиционный фонд против самого стримингового сервиса и его топ-менеджеров.

Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации вокруг Украины
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

О потере подписчиков в Netflix сообщили около двух недель назад, 20 апреля. По данным компании, за первый квартал этого года сервис потерял 200 тыс. подписчиков, несмотря на то, что прежде в Netflix ожидали увеличение их числа на 2,5 млн человек. В компании тогда объяснили показатели инфляцией, конкуренцией с другими стриминговыми сервисами и ситуацию на Украине. Из-за приостановки работы сервиса в России Netflix лишился 700 тыс. пользователей из этой страны.

На Нью-Йоркской бирже акции Netflix упали на 25,73%, достигнув $258,9 за акцию, компания потеряла порядка 40% своей рыночной стоимости. Падение затем продолжилось, к 3 мая цена акции стримингового сервиса установилась на отметке в $200,29.

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс рассказал, что у компания есть план действий по исправлению ситуации. В частности будут добавлены дешевые варианты подписки, включающих рекламу; будут приняты меры против клиентов, которые делятся паролями от своих аккаунтов; будут улучшены качество рекомендаций. Кроме того, планируется сократить расходы на производство собственных фильмов и сериалов, заключил гендиректор Netflix.

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При этом в конце января в Netflix прогнозировали падение числа подписчиков по результатам первого квартала 2022 года. В Netflix рассчитывали, что подписчиков станет больше на 2,5 млн человек, тогда как в первом квартале 2021 года число новых пользователей подписки Netflix было почти в два раза больше. В компании отметили тогда, что рост числа новых пользователей «еще не ускорился до уровня, предшествующего COVID».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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