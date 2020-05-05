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«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

В конце апреля Белоруссия договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по цене $220 за тонну. В российской компании считают, что заключение подобных контрактов в будущем может привести к нехватке калия на рынке
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Уралкалий» считает, что условия контрактов, которые заключила «Белорусская калийная компания» (БКК), «не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается в настоящее время, или ее перспективы». Об этом говорится на сайте российской компании.

Так «Уралкалий» прокомментировал договоренности БКК о поставках калийных удобрений в Китай. Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.

В российской компании не считают новую цену оптимальной и для контракта, и для всей отрасли. По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. «Уралкалий» должен будет определиться, готов ли он заключать контракты по такой цене.

«Уралкалий» отметил высокие инвестиционные расходы производителей из-за поддержания существующих мощностей и разработки новых месторождений, что необходимо для удовлетворения мирового спроса. Российская компания также указала на непростую позицию участников рынка и его нестабильность из-за волатильности и неблагоприятных перспектив для отрасли.

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В 2018 году «Уралкалий» поставлял в Китай около 14% продукции, однако в 2019 году объем экспорта уменьшился и компания решила направить его в страны Африки, сообщил РБК аналитик АКРА Максим Худалов. По его словам, сейчас на долю Китая приходится менее 5% поставок российской компании.

«Агрессивная ценовая политика БКК уже в прошлом году привела к потере «Уралкалием» доли на китайском и индийском рынках. В условиях кризиса есть риск, что ориентация на африканский рынок может оказаться не самой выигрышной стратегией», — считает он.

С 2018 года по июнь 2019-го БКК продавала удобрения консорциуму китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) по цене $290 за тонну. Стоимость соответствовала цене заключенного в конце августа 2018 года контракта с индийской IPL. В «Уралкалии» — основном конкуренте БКК — заявили, что считают цену на калий ниже $300 для азиатских рынков «фундаментально необоснованной», так как почти сразу после этого сырье на спотовом рынке подорожало, напоминает «Коммерсантъ».

Авторы: Наталия Анисимова, Светлана Бурмистрова
Теги: «Уралкалий», Белоруссия, Китай
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