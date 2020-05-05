«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

В конце апреля Белоруссия договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по цене $220 за тонну. В российской компании считают, что заключение подобных контрактов в будущем может привести к нехватке калия на рынке

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Уралкалий» считает, что условия контрактов, которые заключила «Белорусская калийная компания» (БКК), «не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается в настоящее время, или ее перспективы». Об этом говорится на сайте российской компании.

Так «Уралкалий» прокомментировал договоренности БКК о поставках калийных удобрений в Китай. Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.

В российской компании не считают новую цену оптимальной и для контракта, и для всей отрасли. По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. «Уралкалий» должен будет определиться, готов ли он заключать контракты по такой цене.

«Уралкалий» отметил высокие инвестиционные расходы производителей из-за поддержания существующих мощностей и разработки новых месторождений, что необходимо для удовлетворения мирового спроса. Российская компания также указала на непростую позицию участников рынка и его нестабильность из-за волатильности и неблагоприятных перспектив для отрасли.