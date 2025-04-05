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Новые пошлины США ,  
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Jaguar Land Rover приостановил поставки в США

Times: Jaguar Land Rover на месяц остановил поставки в США из-за пошлин
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Новые пошлины США
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Возвращение Трампа в Белый дом
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover на месяц приостановил экспорт в США для оценки последствий новых пошлин, пишет The Times. Компания не стала раскрывать возможные ответные меры и исключила сокращение штата
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) на месяц остановил поставки в США для оценки влияния импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, пишет The Times со ссылкой на заявление компании.

«США являются важным рынком для люксовых автомобилей JLR. Чтобы оценить новые условия торговли с нашими деловыми партнерами, мы предпринимаем некоторые краткосрочные меры, в том числе приостанавливаем поставки в апреле, пока разрабатываем среднесрочные и долгосрочные планы», — приводит издание заявление компании.

В JLR не раскрыли возможные ответные меры на пошлины Трампа, но отметили, что «в настоящее время нет планов» сокращать штат. Только в Великобритании у компании 38 тыс. сотрудников, еще 6 тыс. человек работают в ее подразделениях по всему миру.

JLR занимает центральное место в автомобильной промышленности Великобритании. Объем ежегодных продаж составляет 400 тыс. автомобилей. Из них почти четверть экспортируется в США, где самыми продаваемыми автомобилями являются Rover Defender и Range Rover Sport. Последствия для экспорта и рабочих мест в автомобильной промышленности страны вызвали обеспокоенность в Лондоне, отмечает издание. На данный момент у JLR есть запас автомобилей на пару месяцев в США, которые не облагаются новыми пошлинами, их доставка занимает около 21 дня, пишет The Times.

Согласно последнему годовому отчету, отражающему период до марта 2024 года, продажи JLR составили £30 млрд, из них £6,5 млрд пришлось на США, £5,4 млрд — Китай, £5 млрд — Великобританию, £5,3 млрд — страны ЕС, £6,5 млрд — другие государства.

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2 апреля Трамп объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении 185 стран, объяснив это необходимостью восстановления экономики США. Республиканец считает, что в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Так, пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей составят 25%. За сутки общая капитализация фондового рынка США сократилась на $2,5 трлн из-за опасений насчет рецессии и переориентации инвесторов на более надежные активы. Значительный ущерб понесли компании, чьи цепочки поставок сильно зависят от зарубежного производства.

Ранее газета Nikkei писала, что японский автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность перенести часть производства в США, чтобы избежать новых пошлин. Также, по ее данным, компания намерена отменить запланированное ранее из-за снижения продаж сокращение продолжительности смен на заводе в штате Теннесси, где собирают внедорожники Rogue.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания США импортные пошлины Jaguar Land Rover экспорт
Дональд Трамп фото
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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