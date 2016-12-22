«Коммерсантъ» узнал о плане Дерипаски войти в совдир «Норникеля»

Основной владелец En+ и UC Rusal номинируется в новый состав совета директоров «Норильского никеля», пишет издание. Это происходит на фоне конфликта между двумя крупнейшими акционерами «Норникеля» — UC Rusal и «Интерросом»

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска — основной владелец En+ и UC Rusal — номинируется в новый состав совета директоров ГМК «Норильский никель». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, совет директоров компании 5 апреля будет рассматривать список новых кандидатов, чтобы утвердить их для голосования на годовом собрании акционеров в июне. Включение Дерипаски — единственная значимая смена, говорят собеседники газеты. Бизнесмен занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние Forbes оценил в $5,1 млрд.

В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях «Коммерсанту» отказали в комментариях.

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 году, когда UC Rusal выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз — с 2010 по 2013 год, напоминает газета. Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal представляет в нем топ-менеджмент.

UC Rusal Дерипаски владеет 27,8% акций в «Норникеле». В марте 2018 года структура Потанина нарастила свою долю в компании до 32,9%, выкупив 2,1% акций у Crispian Романа Абрамовича. В начале марта UC Rusal Дерипаски, Whiteleave Потанина и Crispian договорились о том, что компания Абрамовича сможет продать 4% акций «Норникеля» его крупнейшим акционерам. Согласно предложению «Интеррос» для Crispian, 4% «Норникеля» были оценены для сделки в $1,48 млрд. «Интеррос» потратила на покупку 2,1% акций $778 млн. UC Rusal должна приобрести у Crispian оставшиеся 1,9% в течение 60 дней с момента слушаний, которые прошли 8 марта.

Отношения акционеров «Норникеля» ​испортились в середине февраля. Тогда Crispian решила продать 4% компании. Она направила предложения «Интерросу» и UC Rusal выкупить долю этого пакета пропорционально. Компания Дерипаски приняла это предложение вслед за Потаниным, но подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку. UC Rusal ​считает цену сделки завышенной и опасается, что она подорвет баланс интересов в «Норникеле». Слушания по иску состоятся 14–17 мая.