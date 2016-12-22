«Коммерсантъ» узнал о плане Дерипаски войти в совдир «Норникеля»

Бизнесмен Олег Дерипаска — основной владелец En+ и UC Rusal — номинируется в новый состав совета директоров ГМК «Норильский никель». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, совет директоров компании 5 апреля будет рассматривать список новых кандидатов, чтобы утвердить их для голосования на годовом собрании акционеров в июне. Включение Дерипаски — единственная значимая смена, говорят собеседники газеты. Бизнесмен занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние Forbes оценил в $5,1 млрд.
В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях «Коммерсанту» отказали в комментариях.
Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 году, когда UC Rusal выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз — с 2010 по 2013 год, напоминает газета. Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal представляет в нем топ-менеджмент.
UC Rusal Дерипаски владеет 27,8% акций в «Норникеле». В марте 2018 года структура Потанина нарастила свою долю в компании до 32,9%, выкупив 2,1% акций у Crispian Романа Абрамовича. В начале марта UC Rusal Дерипаски, Whiteleave Потанина и Crispian договорились о том, что компания Абрамовича сможет продать 4% акций «Норникеля» его крупнейшим акционерам. Согласно предложению «Интеррос» для Crispian, 4% «Норникеля» были оценены для сделки в $1,48 млрд. «Интеррос» потратила на покупку 2,1% акций $778 млн. UC Rusal должна приобрести у Crispian оставшиеся 1,9% в течение 60 дней с момента слушаний, которые прошли 8 марта.
Отношения акционеров «Норникеля» испортились в середине февраля. Тогда Crispian решила продать 4% компании. Она направила предложения «Интерросу» и UC Rusal выкупить долю этого пакета пропорционально. Компания Дерипаски приняла это предложение вслед за Потаниным, но подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку. UC Rusal считает цену сделки завышенной и опасается, что она подорвет баланс интересов в «Норникеле». Слушания по иску состоятся 14–17 мая.
Михаил Прохоров vs. Владимир Потанин
В начале 2007 года стало известно о разделе бизнеса Михаила Прохорова и Владимира Потанина — основных владельцев группы «Интеррос», в которую входили металлургические и горнодобывающие предприятия (ГМК «Норильский никель», «Полюс Золото»), а также активы в финансовом секторе, пищевой промышленности и др. Самым проблемным активом стал «Норильский никель»: вместо ожидаемой продажи своего пакета акций бывшему партнеру Михаил Прохоров продал его «Русалу» Олега Дерипаски. Раздел активов, общая стоимость которых оценивалась в $30 млрд, продолжался почти три года, в течение которых сторонами было подписано около 200 документов. Если в 2008 году Прохоров и Потанин занимали пятое и шестое места в рейтинге богатейших российских предпринимателей Forbes, то в 2009 году Прохоров занял в рейтинге первое место, а Потанин опустился на 19-е.
Борис Березовский vs. Роман Абрамович
В 2007 году Борис Березовский подал в лондонский суд иск против Романа Абрамовича. Иск, сумма ущерба по которому была оценена в $5,5 млрд, касался крупных российских активов, среди которых были доли в «Сибнефти» и «Русале», которые Березовский и его партнер Бадри Патаркацишвили были вынуждены продать в 2001–2004 годах. По версии Березовского, Абрамович купил акции в несколько раз дешевле их реальной стоимости, угрожая экспроприацией со стороны государства. К рассмотрению иска Коммерческий суд Лондона приступил только в 2011 году, а в конце августа 2012 года вынес решение в пользу Абрамовича.
Михаил Черной vs. Олег Дерипаска
Еще в 2006 году похожий иск к акционеру UC Rusal Олегу Дерипаске подал в лондонский суд предприниматель российского происхождения Михаил Черной, который утверждал, что имеет право на долю в алюминиевом гиганте. Получивший израильское гражданство Черной требовал $1 млрд в качестве компенсации за 20% в «Русале», в создании которого он якобы участвовал в партнерстве с Дерипаской. Сторона защиты возражала, что партнерские отношения во второй половине 1990-х годов заключались в обеспечении Черным криминальной «крыши» бизнесу Дерипаски. Помимо лондонского иска Черной обвинял Дерипаску в шпионаже с целью лишить его израильского гражданства и депортировать в Россию. В 2012 году, в день начала процесса, стало известно о примирении сторон. Сообщалось, что в рамках мирового соглашения Черной получит по $200 млн от самого Дерипаски и своего бывшего партнера Искандара Махмудова — основного владельца УГМК и «Кузбассразрезугля», выступавшего посредником в споре.