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WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Власти подозревают руководство компании в публикации неверной финансовой отчетности
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Чиновники подозревают руководство компании в том, что оно фабриковало отчетность и завышало продажи, пытаясь скрыть определенные проблемы.

По данным издания, в ходе расследования сотрудники Минюста на прошлой неделе побывали в штаб-квартире Under Armour в Балтиморе, рассчитывая получить ответы на возникшие вопросы.

В самой Under Armour признали, что еще в 2017 году сотрудничают со следователями и предоставляют документы касательно финансовой отчетности. В руководстве компании при этом утверждают, что никаких нарушений не было.

Известно, что в 2016-2017 годах финансовый отдел в Under Armour возглавлял Чип Моллой, который неожиданно был отправлен в отставку. Компания объяснила это причинами личного характера, однако не стала уточнять, что именно произошло. Уже после ухода Моллоя компания признала снижение продаж и пошла на изменения.

Under Armour была создана в 1996 году Кевином Планком, бывшим игроком в американский футбол. Благодаря созданию футболок из впитывающей влагу синтетической ткани компании удалось выйти на рынок и заключить контракты с несколькими профессиональными командами на поставку экипировки.

Автор: Артем Филипенок
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