Суд разрешил передать государству активы экс-главы «Газпром энерго»

Суд передал государству предприятия, принадлежавшие бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Митюшову. Генпрокуратура сообщала, что он приобрел акции предприятий через подконтрольные организации, будучи иностранным резидентом

Алексей Митюшов (Фото: ПАО «Газпром»)

Арбитражный суд Башкирии полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову с требованием обратить в доход государства принадлежащие ему предприятия, следует из картотеки арбитражных дел.

Надзорное ведомство требовало передать в госсобственность:

АО «Салаватнефтемаш»;

АО «Салаватнефтехимремстрой»;

ООО «Нефтехимремстрой»;

ООО «Ремонтно-механический завод»;

ООО «Техцентр»;

ООО «Салаватский катализаторный завод»;

ОАО «Подземнефтегаз»;

ООО «РемЭнергоМонтаж».

Генпрокуратура в иске отмечала, что перечисленные компании создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», входящего в структуру ПАО «Газпром», передавал «Коммерсантъ». По данным надзорного ведомства, Митюшов решил заняться скупкой акций этих компаний, еще когда в 2007–2012 годах возглавлял ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий «Газпрома».

Должности он использовал «для получения информации о корпоративной, финансовой и хозяйственной деятельности компании, а также о ее технологических потребностях в сфере нефтехимической и газовой промышленности», говорилось в иске.

При этом Митюшов, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, не мог приобретать активы стратегического значения без разрешения специальной правительственной комиссии, отмечала Генпрокуратура. Поэтому, сообщало ведомство, он не участвовал в сделках лично, в них фигурировали подконтрольные ему компании — ООО «Корпоративный центр» и «УК «Меркури Кэпитал Траст».

Генпрокуратура указала, что подконтрольность предприятий иностранному лицу «создает угрозу безопасности российского государства». Кроме того, в иске говорилось, что в отношении Митюшова с 2022 года расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой лиц) в связи с его участием в хищении средств, принадлежащих ООО «Газпром нефтехим Салават». В феврале 2023 года его объявили в международный розыск.

Митюшов — уроженец Киева, окончил Балтийский государственный технический университет, после чего в течение десяти лет работал в дочерних компаниях «Газпрома». В 2007 году он возглавил «Газпром энерго». Митюшов стал покидать посты во всех структурах компании в 2012–2014 годах и занялся строительным бизнесом на базе бывших активов. В частности, в 2013-м купил «Салаватнефтехимстрой», а в 2016-м — «Нефтехимремстрой», которые продолжили получать подряды «Газпрома».