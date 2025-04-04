Путин ввел временное управление во втором по продажам фармпроизводителе

В 2023-м «Нижфарм» вышел из немецкой группы Stada и работал под управлением их общего владельца — люксембургской Nidda Lynx. Теперь предприятие передано во временное управление столичному поставщику лекарств «Фармирус»

АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (Фото: Николай Мошков / ТАСС)

Временное управление вводится в АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (АО «Нижфарм»), следует из указа президента России Владимира Путина.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, <...> 100% акций АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», принадлежащих Nidda Lynx S.A.R.L., «Фармирус», — говорится в документе.

Люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. (входит в структуру Nidda Healthcare Holding Gmb) стала владельцем 100% акций АО «Нижфарм» с 1 ноября 2023 года. Таким образом, фармпроизводитель вышел из группы Stada.

ООО «Фармирус» — российская компания, осуществляющая поставки лекарств и оборудования. Согласно данным сервиса «РБК Компании», организация зарегистрирована в Москве в 2020 году. За 2022 год (последние опубликованные сведения) выручка компании составила 91 млн 619 тыс. руб., прибыль была отрицательной — минус 23 млн 551 тыс. руб.

РБК отправил запрос в «Нижфарм».

«Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») был основан в 1919 году и с того момента неоднократно менял названия. В 2004 году предприятие стало частью немецкого холдинга Stada — компания приобрела 97,47% акций «Нижфарма». После начала военной операции на Украине, в 2023 году, завод вышел из группы и стал работать как отдельная компания в структуре их общего со Stada владельца — люксембургской Nidda Lynx S.A R.L. Тогда сообщалось, что такое решение позволит российскому бизнесу получить больше свободы действий, к тому же им станет проще управлять.

Последние данные о выручке и прибыли «Нижфарма» доступны за 2021 год. Тогда выручка предприятия составила 48 млрд 487 млн 585 тыс. руб., а прибыль — 7 млрд 884 млн 746 тыс. руб.

Согласно годовому отчету аналитической компании DSM Group, «Нижфарм» по итогам 2024 года занял второе место по аптечным продажам в рублях с долей рынка в 3,7%, и третье место по продажам в упаковках (3,8%).

Товарная линейка «Нижфарм» в аптеках насчитывает более 100 брендов лекарств. В 2024 году аналитики зафиксировали заметный рост препарата для снижения артериального давления «Эдарби» (+25,8% к уровню продаж 2023 года), препарата для пищеварения «Эрмиталь» (+23,8%), а также препарата «Артра» (+19,6%), который стимулирует регенерацию хрящевой ткани.

Также в портфеле компании такие популярные средства, как диклофенак, ибупрофен, витамины «Витрум» и др.