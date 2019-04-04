Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,09 EUR Бирж. 73,41 -0,08 Brent 69,26 -0,52% USD Нал. 65,79 65,00 EUR Нал. 73,90 73,02 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1230 +0,0006 BTC/USD Бирж. 4 998,00 +63,11 IMOEX 2 537,31 +0,07% RTSI 1 222,45 +0,21% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 200 (+20,58%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Amazon $2 200 (+20,58%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Бизнес, 13:02 В Кремле пока не получили предложений от Трампа по разоружению Политика, 12:59 Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд Бизнес, 12:59 Аналитики зафиксировали большее доверие россиян к мужчинам в бизнесе Бизнес, 12:58 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 12:57 Порошенко назвал неуважением призыв к Тимошенко провести дебаты Политика, 12:56 В Кремле заявили об отсутствии поддержки ливийского фельдмаршала Хафтара Политика, 12:44 Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Экономика, 12:43 Песков назвал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими Общество, 12:42 СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине Общество, 12:38 На Урале для убивших инвалида подростков запросили десять лет тюрьмы Общество, 12:36 Подарки в стиле тревел: съемка «РБК Стиль» Стиль, 12:35 В США арестовали отрубившего руку мужчине из-за кепки с лозунгом Трампа Общество, 12:30 Русификация топ-менеджмента в автобизнесе: причины и прогнозы Pro, 12:30
Бизнес ,  
0 
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб.
Власти Калининграда подали иск о взыскании 105 млн руб. с Crocus Group Араза Агаларова из-за задержки проектирования стадиона к чемпионату мира по футболу. Истец просит вернуть 20% от общей суммы контракта
Араз Агаларов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство строит​ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года. Арбитражный суд Московской области принял иск к производству, следует из данных в системе «Электронное правосудие».

РБК направил запрос в Минстрой Калининградской области.

Спор связан с контрактом на разработку проектной и рабочей документации для строительства стадиона. Контракт был заключен в феврале 2015 года, его общая стоимость составила 523,9 млн руб. Информация о начисленных неустойках есть в материалах об исполнении контракта, их общая сумма составила 201 млн руб.

Увеличение продолжительности работ произошло не по вине Crocus Group, завили РБК в пресс-службе компании. Там указали, что задания на внесение изменений в первоначальный план поступали в течение длительного времени от целого ряда организаций, среди которых МВД, ФСБ, ФСО, FIFA. «Задания на внесение изменений поступали в течение длительного времени после даты начала работ и даже после даты окончания работ [01.05.2016], что, безусловно, не могло не отразиться на продолжительности выполнения работ», — заявили в Crocus Group.

При этом в компании подчеркнули, что и земельный участок изначально был подготовлен ненадлежащим образом, «что повлекло за собой необходимость корректировки проекта, выполнение дополнительных проектных и строительно-монтажных работ».

Crocus Group выполняла не только проектирование, но и строительство стадиона в Калининграде. Общая стоимость создания ​​арены составила 17,9 млрд руб. Подряды на строительство стадиона компания получила по поручению правительства России, контракты заключались с подрядчиком напрямую без проведения конкурса. Crocus Group также строила стадион в Ростове-на-Дону. В интервью РБК основной владелец Crocus Group Араз Агаларов рассказывал, что на этих объектах компания либо не заработает совсем, либо получит 2% прибыли.

Бизнес
Агаларов — РБК: «Строительство стадионов было очень рискованной историей»

Стадион в Калининграде строился на намывной территории, первоначально его стоимость оценивалась в 17,3 млрд руб. Подготовкой участка занималась структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по контракту на 850 млн руб. Претензии к выполнению работ и исполнительной документации по этому контракту стали одним из эпизодов уголовного дела против Магомедова.

«Когда мы зашли на площадку в Калининграде, там были определенные проблемы: были заведены уголовные дела, была недосыпана территория. Нам пришлось поднять отметку стадиона на 1,7 м, чтобы не ковыряться в воде. Общая стоимость свайного основания под полем и вокруг стадиона составляет больше 1 млрд руб. И вот вся эта свайная история привела к удорожанию в 550 млн руб. в Калининграде», — рассказывал Агаларов в интервью.

Споры, возникшие по госконтрактам, как правило, не находят разрешения в досудебном порядке и доходят до суда, говорит юрист адвокатского бюро «Деловой фарватер» Денис Юшков. Программа подготовки к чемпионату мира по футболу сопровождалась огромным количеством исков к подрядчикам, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, иски в основном подавало Минспорта и они «не преследовали цели получить от застройщиков всю сумму исковых требований, а тем более обанкротить их». «По сути это был инструмент давления на подрядчика, и, надо признать, весьма эффективный. Однако сейчас, когда стадионы построены, а чемпионат завершился, такие иски выглядят уже более чем серьезно», — заключает Жарский.

Кто из подрядчиков ЧМ-2018 получил иск

Среди самых крупных требований к подрядчикам были два иска Минспорта к АО «Стройтрансгаз» за нарушение промежуточных сроков при возведении стадиона в Волгограде на 0,5 млрд руб. и к той же компании на 0,5 млрд руб. в связи с нарушением сроков при возведении стадиона в Нижнем Новгороде.

К АО «Синара-Давеломент», отвечавшему за стадион в Екатеринбурге, был подан иск на 0,3 млрд руб., к ООО «ПСО «Казань» — на 0,6 млрд за срыв сроков при возведении «Самара-Арены». «По всем этим искам требования были либо отозваны, либо не удовлетворены, стадионы в конечном итоге введены в эксплуатацию, — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — При этом «Синара-Девелопмент» оказалась на грани банкротства, в отношении ПСО «Казань» было подано заявление о банкротстве». Кроме того, был предъявлен иск на 3,7 млрд руб. к АО «Инжтрансстрой», которое строило стадион в Петербурге.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Артем Филипенок
Теги: ЧМ-2018, Калининград, Crocus Group, Араз Агаларов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter