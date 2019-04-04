Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб.

Власти Калининграда подали иск о взыскании 105 млн руб. с Crocus Group Араза Агаларова из-за задержки проектирования стадиона к чемпионату мира по футболу. Истец просит вернуть 20% от общей суммы контракта

Араз Агаларов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство строит​ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года. Арбитражный суд Московской области принял иск к производству, следует из данных в системе «Электронное правосудие».

РБК направил запрос в Минстрой Калининградской области.

Спор связан с контрактом на разработку проектной и рабочей документации для строительства стадиона. Контракт был заключен в феврале 2015 года, его общая стоимость составила 523,9 млн руб. Информация о начисленных неустойках есть в материалах об исполнении контракта, их общая сумма составила 201 млн руб.

Увеличение продолжительности работ произошло не по вине Crocus Group, завили РБК в пресс-службе компании. Там указали, что задания на внесение изменений в первоначальный план поступали в течение длительного времени от целого ряда организаций, среди которых МВД, ФСБ, ФСО, FIFA. «Задания на внесение изменений поступали в течение длительного времени после даты начала работ и даже после даты окончания работ [01.05.2016], что, безусловно, не могло не отразиться на продолжительности выполнения работ», — заявили в Crocus Group.

При этом в компании подчеркнули, что и земельный участок изначально был подготовлен ненадлежащим образом, «что повлекло за собой необходимость корректировки проекта, выполнение дополнительных проектных и строительно-монтажных работ».