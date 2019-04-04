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Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка. Еще три года назад сеть была вторым по масштабу продавцом детских игрушек, уступая только «Детскому миру»
Фото: gippomarket / VK

Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел. В отношении компании ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства. Решение по делу вынесено 3 апреля. На эту структуру оформлены основные активы компании, говорил ранее источник РБК.

Бизнес
Игры банкротов: почему закрываются детские магазины «Бегемот»

О том, что сети может грозить банкротство, стало известно в январе этого года. Как пояснял тогда собеседник РБК, проблемы у сети начались после прихода в МКБ нового топ-менеджмента из связанного с «Роснефтью» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который не захотел «заниматься развитием непрофильных активов». МКБ вошел в капитал компании в 2012 году — тогда созданный банком инвестфонд Hi Capital получил 8% долю ретейлера.

Резолютивная часть решения суда еще не опубликована, сумма требований в иске не указана. Всего против юрлица в 2018 году был подан 31 иск на общую сумму 166 млн руб. Выручка основной операционной компании ретейлера, по данным СПАРК за 2017 год (последние доступные данные), составила 863,42 млн руб., а чистая прибыль — 3,39 млн руб. В октябре прошлого года МКБ подавал иск в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать задолженность с другой компании в структуре ретейлера — ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот». Сумма претензий составляла 3,5 млрд руб. В конце марта суд вынес решение в пользу банка.

История сети «Бегемот»

В 2016 году сеть была вторым по объему продаж ретейлером детских игрушек в России, уступая только «Детскому миру». Группа компаний «Гранд Тойз», к которой относится сеть, была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти. Она специализировалась на оптовой продаже игрушек, а в розницу вышла в 2005 году — тогда в Пензе был открыт первый гипермаркет в формате cash and carry. Совершать покупки в нем могли как розничные покупатели, так и владельцы магазинов.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: детские товары
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