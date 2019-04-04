Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»

Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел. В отношении компании ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства. Решение по делу вынесено 3 апреля. На эту структуру оформлены основные активы компании, говорил ранее источник РБК.
О том, что сети может грозить банкротство, стало известно в январе этого года. Как пояснял тогда собеседник РБК, проблемы у сети начались после прихода в МКБ нового топ-менеджмента из связанного с «Роснефтью» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который не захотел «заниматься развитием непрофильных активов». МКБ вошел в капитал компании в 2012 году — тогда созданный банком инвестфонд Hi Capital получил 8% долю ретейлера.
Резолютивная часть решения суда еще не опубликована, сумма требований в иске не указана. Всего против юрлица в 2018 году был подан 31 иск на общую сумму 166 млн руб. Выручка основной операционной компании ретейлера, по данным СПАРК за 2017 год (последние доступные данные), составила 863,42 млн руб., а чистая прибыль — 3,39 млн руб. В октябре прошлого года МКБ подавал иск в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать задолженность с другой компании в структуре ретейлера — ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот». Сумма претензий составляла 3,5 млрд руб. В конце марта суд вынес решение в пользу банка.
История сети «Бегемот»
В 2016 году сеть была вторым по объему продаж ретейлером детских игрушек в России, уступая только «Детскому миру». Группа компаний «Гранд Тойз», к которой относится сеть, была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти. Она специализировалась на оптовой продаже игрушек, а в розницу вышла в 2005 году — тогда в Пензе был открыт первый гипермаркет в формате cash and carry. Совершать покупки в нем могли как розничные покупатели, так и владельцы магазинов.