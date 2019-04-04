СМИ узнали об исках структуры ОАК к аэропорту Жуковский на 300 млн руб.

Первый иск на 142 млн руб. был подан Летно-исследовательским институтом Громова к компании-владельцу аэропорта «Рампорт аэро» еще в 2017 году, второй иск на 162,5 млн руб. подали в начале апреля

Фото: Эмин Джафаров / ТАСС

Летно-исследовательский институт им. Громова (ЛИИ), «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подала иск к компании «Рампорт аэро», которая владеет и управляет подмосковным аэропортом «Жуковский». Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Московской области, иск будет рассмотрен 29 апреля. Иск подан на 162,5 млн руб., однако в 2017 году ЛИИ подал еще один иск на 142 млн руб. и выиграл в двух инстанциях, узнали «Ведомости».

Иски связаны с оплатой использования взлетно-посадочной полосы аэропорта в 2017 году, которой владеет ЛИИ, сообщили газете представители ОАК и «Рампорт аэро». Последней принадлежит только терминал.

По словам представителя «Рампорт аэро», ЛИИ не стал заключать долгосрочный контракт по аренде полосы, остановившись на агентском договоре. Согласно этому документу, «Жуковский» продает авиакомпаниям услуги ЛИИ за взлет и посадку самолетов.

Собеседник газеты утверждает, что в 2017 году под угрозой остановки работы аэропорта компания подписала договор по сборам в 294 млн руб., при этом за весь год «Рампорт аэро» перечислила ЛИИ только 68 млн руб. В компании добавили, что это все доходы, так как трафик «Жуковского» за год составил всего 460 тыс. человек. После этого ЛИИ подала первый иск к «Рампорт аэро». За 2018 год аэропорт перевел «дочке» ОАК 139 млн руб. благодаря увеличившемуся до 1,1 млн человек пассажиропотоку.