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СМИ узнали об исках структуры ОАК к аэропорту Жуковский на 300 млн руб.
Первый иск на 142 млн руб. был подан Летно-исследовательским институтом Громова к компании-владельцу аэропорта «Рампорт аэро» еще в 2017 году, второй иск на 162,5 млн руб. подали в начале апреля
Фото: Эмин Джафаров / ТАСС

Летно-исследовательский институт им. Громова (ЛИИ), «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подала иск к компании «Рампорт аэро», которая владеет и управляет подмосковным аэропортом «Жуковский». Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Московской области, иск будет рассмотрен 29 апреля. Иск подан на 162,5 млн руб., однако в 2017 году ЛИИ подал еще один иск на 142 млн руб. и выиграл в двух инстанциях, узнали «Ведомости».

Иски связаны с оплатой использования взлетно-посадочной полосы аэропорта в 2017 году, которой владеет ЛИИ, сообщили газете представители ОАК и «Рампорт аэро». Последней принадлежит только терминал.

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По словам представителя «Рампорт аэро», ЛИИ не стал заключать долгосрочный контракт по аренде полосы, остановившись на агентском договоре. Согласно этому документу, «Жуковский» продает авиакомпаниям услуги ЛИИ за взлет и посадку самолетов.

Собеседник газеты утверждает, что в 2017 году под угрозой остановки работы аэропорта компания подписала договор по сборам в 294 млн руб., при этом за весь год «Рампорт аэро» перечислила ЛИИ только 68 млн руб. В компании добавили, что это все доходы, так как трафик «Жуковского» за год составил всего 460 тыс. человек. После этого ЛИИ подала первый иск к «Рампорт аэро». За 2018 год аэропорт перевел «дочке» ОАК 139 млн руб. благодаря увеличившемуся до 1,1 млн человек пассажиропотоку.

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Близкий к ОАК собеседник газеты говорит, что «Рампорт аэро» не тратит средства на содержание аэродромов и уборку полосы от снега в зимнее время. В «Рампорт аэро» заявляют, что не раз предлагали ЛИИ самим чистить полосу, что обходилось бы в 120 млн руб. в год, но в институте отвечали отказом.

Аэропорт «Жуковский» был открыт в 2016 году. ЛИИ является головным предприятием российской авиаотрасли, там же проводились испытания нового среднемагистрального самолета МС-21.
Автор: Григорий Дубов
Теги: ОАК, Аэропорт Жуковский
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