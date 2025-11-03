«Р-фарм» начнет поставлять корейские инсулиновые помпы в Россию

«Р-фарм» планирует поставлять в Россию корейские инсулиновые помпы и может локализовать их производство. Сейчас рынок госзакупок таких устройств полностью занят импортной продукцией

Фото: shinmyungmedi.com

Фармацевтическая компания «Р-фарм» займется поставкой зарубежных инсулиновых помп, рассказали РБК два источника на рынке медицинских устройств. По словам одного из них, компания получила разрешение на ввоз корейских помп под брендом Will Care 2 и инфузионного набора Will Lifeline VA от компании Shinmyung Mediyes. Другой собеседник уточняет, что «Р-фарм» планирует локализовать производство этих помп, но не раньше 2026 года.

В сентябре 2025 года у «Р-фарм» появилась дочерняя компания «Р-диабетрон», ее основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования, следует из данных ЕГРЮЛ. Фармкомпания владеет 80% в уставном капитале «Р-диабетрона», остальные 20% принадлежат поставщику медицинского оборудования «Коммед Кардио».

Представитель «Р-фарм» не стал комментировать планы компании на поставку и локализацию корейских инсулиновых помп. По его словам, «Р-Фарм» и «Коммед Кардио» развивают совместное предприятие «Р-Диабетрон», чтобы повысить доступность современных высокотехнологичных систем доставки лекарственных средств. «Планируется поставка изделий партнеров, локализация при соблюдении требований российского регулирования и стандартов качества, создание собственного производства в рамках импортозамещения социально значимых изделий», — сказал он.

Кому нужны инсулиновые помпы Инсулиновая помпа — устройство, которое поставляет инсулин в организм пациента, имитируя тем самым работу здоровой поджелудочной железы. Такие устройства предназначены для людей с диабетом: всего в России зарегистрировано 5,6 млн человек с таким диагнозом, следует из данных на сайте НМИЦ эндокринологии Минздрава. Инсулин с помощью помп вводится круглосуточно и не требует многократных ежедневных инъекций.

Госзакупки инсулиновых помп и расходников к ним (включая системы непрерывного мониторинга глюкозы) в этом году растут, следует из данных аналитической компании Headway Company. Если по итогам всего 2024 года государство закупило такой продукции на 16,6 млрд руб., то за десять месяцев 2025 года — уже на 18,2 млрд руб. При этом большую часть затрат составляют именно расходники на помпы, следует из данных Headway. На сами помпы в 2024 году было потрачено 1,8 млрд руб., а в 2025 году — 1,3 млрд руб.

Рынок госзакупок инсулиновых помп полностью занят импортной продукцией, следует из данных Headway Company. Лидером по объему закупок являются помпы от ирландско-американского производителя Medtronic. В 2025 году их закупили на 1,1 млрд руб. (85% от общего объема закупок помп). Также в этом году проходили госзакупки на помпы от китайских производителей Apex Medical (4%) и Medtrum (0,2%). Поставщики по остальным закупкам помп не уточняются.

Производство отечественных инсулиновых помп пока только развивается. При этом в реестре медизделий Росздравнадзора зарегистрировано три модели таких устройств, производство которых находится в России. Согласно реестру, самая первая отечественная модель инсулиновой помпы «Бэта» была зарегистрирована в 2021 году Болховским заводом полупроводниковых приборов (БЗПП) в Орловской области. Представитель БЗПП заявил РБК, что производство помп на предприятии продолжается, сейчас завод проводит испытания собственного инфузионного набора для этих устройств. По его словам, завод готов выпускать 2 тыс. помп ежемесячно.

В июле 2024 года производитель «Диаконт» также регистрировал помпу под одноименным брендом. Первую партию этих устройств «Диаконт» выпустил в ноябре 2024 года на предприятии в подмосковном Королеве, сообщала тогда же пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Согласно сообщению, компания планировала уже с января 2025 года поставлять эти устройства в лечебные учреждения и аптечные сети по всей России, а до конца года произвести до 10 тыс. помп.

Свои помпы под брендом «Люмифлекс Lumipod» также зарегистрировала 28 октября 2025 года дочерняя компания «Ростеха» — предприятие «Нацмедтех», следует из реестра. До конца этого года компания также планирует запустить первое российское производство систем непрерывного мониторинга глюкозы, сообщал РБК.

«Нацмедтех» планирует начать производить помпы с 2027 года и выпускать до 200 тыс. устройств в год, в том числе и на экспорт, рассказали РБК в пресс-службе «Ростеха». По данным госкорпорации, сейчас в стране инсулиновыми помпами пользуются около 50 тыс. человек.

РБК направил запрос в «Диаконт».