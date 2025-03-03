Bosch сократит число сотрудников

Bosch не избежит дальнейших сокращений сотрудников из-за сложной ситуации на рынке, растущей конкуренции с Китаем, неопределенности потребителей и перехода к электромобилям, заявил гендиректор Хартунг. Прибыль компании сократилась

Немецкий концерн Bosch намерен сократить рабочие места в связи со сложной ситуацией на рынке, сообщил его гендиректор Штефан Хартунг в интервью Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

«Мы не сможем избежать дальнейших сокращений рабочих мест», — сказал он (цитата по Handelsblatt).

Харутнг обосновал эту меру слабостью мировой экономики в автомобильном секторе, растущей конкуренцией со стороны Китая и неопределенностью среди потребителей. Также к сокращению рабочих мест, по его словам, приведет переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам.

При этом Хартунг отметил положительный эффект того, что отрасль электромобилей не развивается так быстро, как ожидалось: это позволит полностью использовать существующие мощности по производству двигателей внутреннего сгорания в течение более длительного времени.

Кроме того, отметил гендиректор Bosch, многие сотрудники выйдут на пенсию до того, как потеряют работу из-за процесса трансформации.

Bosch более года периодически объявляет о сокращениях сотрудников в различных отраслях, отмечает Handelsblatt. К концу прошлого года у компании насчитывалось 417,9 тыс. сотрудников по всему миру, что на 11,5 тыс. меньше, чем годом ранее. В Германии число работников концерна сократилось на 4,4 тыс. до 129,8 тыс. К концу 2032 года Bosch во всем мире может сократить более 12 тыс. рабочих мест.

Также уменьшается прибыль Bosch: по предварительным данным, в прошлом году прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) упала на треть по сравнению с 2023-м — до €3,2 млрд (годом ранее операционная прибыль составила €4,8 млрд)

В прошлом году продажи упали на 1% до €90,5 млрд, пишет газета. Хартунг подчеркнул, что компания не достигла своих целей, но намерена улучшить продажи и прибыль в текущем году. В целом глава Bosch называет 2025-й переходным годом, в котором, «надеюсь, уже будет виден поворот к лучшему».