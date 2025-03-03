Какая сеть фастфуда в России самая крупная. Инфографика
Rostic's оказалась самой крупной сетью фастфуда в России, следует из данных «РБК Исследования рынков». У них в общей сложности 1014 точек. Остальные три крупные сети еще не превысили тысячный рубеж. У «Вкусно — и точка» — 895 точек, у «Додо Пиццы» — 887, у Burger King — 875.
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