Какая сеть фастфуда в России самая крупная. Инфографика

У четырех сетей фастфуда в России оказалось больше 800 точек у каждой

Rostic's оказалась самой крупной сетью фастфуда в России, следует из данных «РБК Исследования рынков». У них в общей сложности 1014 точек. Остальные три крупные сети еще не превысили тысячный рубеж. У «Вкусно — и точка» — 895 точек, у «Додо Пиццы» — 887, у Burger King — 875.