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Бизнес ,  
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Какая сеть фастфуда в России самая крупная. Инфографика

У четырех сетей фастфуда в России оказалось больше 800 точек у каждой

Rostic's оказалась самой крупной сетью фастфуда в России, следует из данных «РБК Исследования рынков». У них в общей сложности 1014 точек. Остальные три крупные сети еще не превысили тысячный рубеж. У «Вкусно — и точка» — 895 точек, у «Додо Пиццы» — 887, у Burger King — 875.

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Анна Захарова Анна Захарова, Мария Лозовая
При участии
Елена Сухорукова
фастфуд еда Россия Вкусно – и точка Rostic's Бургеры цены
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