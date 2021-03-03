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Агрохолдинг Евтушенкова выбыл из тройки крупнейших землевладельцев России

В предыдущем рейтинге Forbes «Степь» Евтушенкова заняла 2-ю строчку. На этот раз компания опустилась на 4-ю, поменявшись местами с «Продимексом». 1-е и 3-е места за собой сохранили «Агрокомплекс» экс-министра Ткачева и «Мираторг»
Русагро AGRO ₽898 -0,07% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Forbes составил третий рейтинг самых дорогих землевладений России, который, как и в 2019 году, возглавил «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Этой компании принадлежат земли в самых дорогих регионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области) общей стоимостью 88,6 млрд руб.

На втором месте рейтинга расположился «Продимекс» Игоря Худокормова (в прошлом рейтинге он был на четвертом). При подсчетах учитывались земли «Агрокультуры», в собственности и долгосрочной аренде у «Продимекса» почти 900 тыс. га. Стоимость этих земель, как подсчитал Forbes, составляет 65,1 млрд руб.

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<p>Виктор Линник</p> <p></p>

В тройку лидеров также попал «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. В их собственности находится крупнейший земельный банк в России (превышает 1 млн га), который оценивается в 49,1 млрд руб. Возглавить рейтинг им не позволил тот факт, что их земли расположены в Центральном регионе, где цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге России.

Со второго на четвертое место опустился агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова, несмотря на наращивание земельного банка. Стоимость принадлежащих ему земельных наделов (475 тыс. га, включая РЗ Агро) оценивается в 48,2 млрд руб. На пятой позиции расположился «Русагро» Вадима Мошковича, у которого 609 тыс. га стоимостью почти 44 млрд руб.

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Всего в рейтинге 20 компаний. Совокупно им принадлежит 8,3 млн га. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым рейтингом 2019 года выросла почти на треть (с 471,6 млрд до 617,31 млрд руб.). Этому способствовал рост цен на землю в ряде регионов, в особенности — Центрального Черноземья. «Причиной стала высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов», — пишет Forbes.

С шестого по 20-е место расположились:

  • концерн «Покровский» Андрея Коровайко (242 тыс. га, 36,3 млрд руб.);
  • «Эконива-АПК» Штефана Дюрра (630,3 тыс. га, 32,9 млрд руб.);
  • «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова (448 тыс. га, 32,5 млрд руб.);
  • ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова (320 тыс. га, 32 млрд руб.);
  • «Волго-Дон Агроинвест» Алексея и Сергея Кукуров (451 тыс. га, 27,4 млрд руб.);
  • ГК «Доминант» Павла и Светланы Демидовых (320 тыс. га, 24,3 млрд руб.);
  • «Юг Руси» Сергея Кислова (200 тыс. га, 19,4 млрд руб.);
  • ГК «Светлый» Николая Гончарова (184 тыс. га, 18,4 млрд руб.);
  • «Черкизово» членов семьи Игоря Бабаева (300 тыс. га, 17,8 млрд руб.);
  • АФГ «Националь» Дмитрия Аржанова (183 тыс. га, 16,3 млрд руб.);
  • «Агрогард» Андрея Гурьева (155 тыс. га, 14,6 млрд руб.);
  • французская группа Sucden (244 тыс. га, 14,5 млрд руб.);
  • холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова (354 тыс. га, 12,4 млрд руб.);
  • «Агротерра» инвесткомпании NHC Capital (США) (265 тыс. га, 12,4 млрд руб.);
  • «Агросила» Ильшата Фардиева (330 тыс. га, 11,6 млрд руб.).
Автор
Михаил Юшков
землевладельцы рейтинг Forbes Владимир Евтушенков Александр Ткачев Виктор Линник «Мираторг» агрохолдинг
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