Агрохолдинг Евтушенкова выбыл из тройки крупнейших землевладельцев России

В предыдущем рейтинге Forbes «Степь» Евтушенкова заняла 2-ю строчку. На этот раз компания опустилась на 4-ю, поменявшись местами с «Продимексом». 1-е и 3-е места за собой сохранили «Агрокомплекс» экс-министра Ткачева и «Мираторг»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Forbes составил третий рейтинг самых дорогих землевладений России, который, как и в 2019 году, возглавил «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Этой компании принадлежат земли в самых дорогих регионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области) общей стоимостью 88,6 млрд руб.

На втором месте рейтинга расположился «Продимекс» Игоря Худокормова (в прошлом рейтинге он был на четвертом). При подсчетах учитывались земли «Агрокультуры», в собственности и долгосрочной аренде у «Продимекса» почти 900 тыс. га. Стоимость этих земель, как подсчитал Forbes, составляет 65,1 млрд руб.

В тройку лидеров также попал «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. В их собственности находится крупнейший земельный банк в России (превышает 1 млн га), который оценивается в 49,1 млрд руб. Возглавить рейтинг им не позволил тот факт, что их земли расположены в Центральном регионе, где цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге России.