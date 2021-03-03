В РЭО исключили «системный» риск банкротства мусорных операторов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от COVID-19 Политика, 11:26 Без границ: как выручить $1,2 млн на амбициях родителей в эпоху локдауна Pro, 11:23 «Роснефть» подала иски к Bloomberg и двум российским СМИ Технологии и медиа, 11:22 В России второй день подряд выявили 10,5 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 марта Общество, 11:19 Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 11:15 Минцифры ответило на сообщения о мошенничестве под видом «Госуслуг» Общество, 11:06 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 11:05 В России заблокировали более 16,5 тыс. пиратских ссылок на матчи АПЛ Спорт, 11:00 Население и компании стали лучше платить за мусор Бизнес, 11:00 «Цена квартиры вырастет вдвое»: три истории покупки жилья в доме под снос Недвижимость, 10:59 В Москве уберут почти все предупреждающие о камерах таблички Авто, 10:58 СК начал проверку из-за смерти женщины после нападения собак в Кызыле Общество, 10:48 Агрохолдинг Евтушенкова выбыл из тройки крупнейших землевладельцев России Бизнес, 10:41
Бизнес ,  
0 

В РЭО исключили «системный» риск банкротства мусорных операторов

Глава «Российского экологического оператора» заявил, что «системный» риск банкротств региональных операторов по вывозу отходов исключен. Возможны только индивидуальные случаи, если компании допускают серьезные ошибки
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев в интервью РБК заявил об отсутствии риска массовых банкротств региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

«Такой риск исключен в настоящий момент из той зоны, которую мы называли непрогнозируемой», — отметил он.

Глава РЭО — РБК: «Не видим системных рисков для мусорной отрасли»
Бизнес
Денис Буцаев

По словам Буцаева, в 2019 году в РЭО не понимали, что может привести к банкротству операторов и количество таких рисков было «достаточно большим». Низкая собираемость платежей, низкий охват услугой, невозможность работать с определенными территориями в силу того, что отсутствует инфраструктура (как минимум контейнерные площадки и баки), достаточно большой уровень первоначальных затрат, который региональные операторы должны были сделать, и фактическое отсутствие кредитных денег, перечисляет топ-менеджер. «Эти причины в комплексе создавали картину хаоса», — заключает он.

С начала зимы 2019 года до осени 2020 года существовала угроза банкротства сразу нескольких операторов в десятках регионов России. Так, в декабре 2019 года занимавший тогда должность министра природных ресурсов Дмитрий Кобылкин назвал ситуацию с положением компаний в ряде регионов критической и потребовал от местных властей принять меры для стабилизации ситуации в отрасли и не допустить банкротств.

В феврале 2020 года в зоне риска банкротства находилось 10% таких компаний (около 20 предприятий). Летом правительство выделило из федерального бюджета 8,9 млрд руб. на покрытие кассовых разрывов.

К сентябрю 2020 года риск приостановки работы наблюдался у девяти операторов в пяти регионах: Дагестане, Вологодской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Чувашии, сообщал представитель РЭО. В октябре 2020 года началась первая в России процедура банкротства регионального оператора «Аквалайн», работающего в Вологодской области.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Сейчас индивидуальные случаи банкротства возможны, когда в отдельно взятом регионе оператор неправильно построил политику, связанную с организацией вывоза и сортировкой, что привело к превышению его себестоимости услуг над возможностью получения дохода, говорит Буцаев. «Сейчас мы не видим существенных системных рисков для отрасли», — заключил он.

Автор
Людмила Подобедова
Российский экологический оператор Банкротсто мусор
Материалы по теме
В Минприроды предложили штрафовать бизнес за неоплату вывоза отходов
Бизнес
Мусорная госкомпания насчитала 20 региональных операторов в зоне риска
Бизнес
Мусорные операторы потребовали доплачивать им за разделение отходов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter