В РЭО исключили «системный» риск банкротства мусорных операторов

Глава «Российского экологического оператора» заявил, что «системный» риск банкротств региональных операторов по вывозу отходов исключен. Возможны только индивидуальные случаи, если компании допускают серьезные ошибки

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Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев в интервью РБК заявил об отсутствии риска массовых банкротств региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

«Такой риск исключен в настоящий момент из той зоны, которую мы называли непрогнозируемой», — отметил он.

По словам Буцаева, в 2019 году в РЭО не понимали, что может привести к банкротству операторов и количество таких рисков было «достаточно большим». Низкая собираемость платежей, низкий охват услугой, невозможность работать с определенными территориями в силу того, что отсутствует инфраструктура (как минимум контейнерные площадки и баки), достаточно большой уровень первоначальных затрат, который региональные операторы должны были сделать, и фактическое отсутствие кредитных денег, перечисляет топ-менеджер. «Эти причины в комплексе создавали картину хаоса», — заключает он.

С начала зимы 2019 года до осени 2020 года существовала угроза банкротства сразу нескольких операторов в десятках регионов России. Так, в декабре 2019 года занимавший тогда должность министра природных ресурсов Дмитрий Кобылкин назвал ситуацию с положением компаний в ряде регионов критической и потребовал от местных властей принять меры для стабилизации ситуации в отрасли и не допустить банкротств.