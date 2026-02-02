 Перейти к основному контенту
«Россети» сообщили, кого затронет новый механизм оплаты для потребителей

«Россети»: механизм «бери или плати» в электросетях затронет металлургию и химию
Механизм «бери или плати» для потребителей мощностью от 670 кВт не коснется населения и малого бизнеса, он затронет предприятия, работающие в отрасли металлургии и химии, сообщили в «Россетях»

«Россети» сообщили, кого затронет новый механизм оплаты для потребителей
Video

Механизм «бери или плати» (take or pay) в электросетях не затронет ни население, ни малый бизнес, сообщил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК Алексей Мольский, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».

«Это затронет новых потребителей, это в том числе металлургия, химия. У нас очень много предприятий, которые потребляют от 670 кВт», — сказал он.

Внедрить принцип «бери или плати» в электроэнергетике для новых промышленных потребителей с присоединенной мощностью от 670 кВт предложило Минэнерго. Согласно проекту ведомства, оплата услуг за электроэнергию будет происходить не по фактическому объему потребления, а исходя из максимальной мощности, заявленной при технологическом подключении к электросетям.

Мольский сообщил, что «Россети» поддерживают инициативу, она позволит сетевым компаниям «не нести в дальнейшем затраты на эксплуатацию недозагруженных сетей и таким образом не перекладывать долю ответственности на всех потребителей».

Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире ЧЭЗ, отвечая на вопрос, кто потребляет свыше 670 кВт, заявил, что речь может идти о разнообразном среднем и крупном бизнесе: «Условно говоря, если вы откроете палатку, магазин даже, то вы, наверное, не попадете в этот лимит».

С другой стороны, отметил Юшков, для крупного бизнеса внедрение нового механизма — «рискованная история»: если предприятия изначально подадут заявку для подключения на небольшую мощность, впоследствии при расширении бизнеса может возникнуть риск, что они «упрутся в потолок». «Если [развитие бизнеса] хорошо идет, то ты упрешься в этот потолок, потому что изначально побоялся подать большую заявку. И объективно побоялся, ведь тебя, действительно, по новым нормативам возьмут больше денег за ту электроэнергию, которой ты не пользуешься», — привел он пример.

Мольский, комментируя это, указал, что нововведение не коснется потребителей, которые уже подали заявки и заключили договоры на технологическое присоединение. Что касается расширения бизнеса, по словам представителя «Россетей», «сегодня все крупные предприятия примерно работают по такой же логике». «Они сначала вводят и подключают первые этапы строительства, и потом, в случае необходимости, любой заявитель подает заявку, увеличивает мощность. И во многих случаях эта мощность не требует каких-то больших затрат на строительство, на развитие сетей», — сказал он.

По словам Мольского, в «Россетях» не считают, что у новых крупных потребителей возникнут дополнительные затраты, «потому что они будут планировать [бронирование мощностей] более качественно».

Наталия Анисимова
Россети Минэнерго электроэнергия «бери или плати»
