Выигравший спор о сделке в пабе Гурьев подал иск о банкротстве Горбачева

Прошлой осенью суд в Лондоне отклонил претензии бизнесмена Горбачева к Гурьеву-старшему о праве на акции «ФосАгро». Горбачева обязали оплатить судебные издержки, по словам адвоката Гурьева, речь идет о миллионах

Андрей Гурьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший заместитель председателя совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев-старший подал в лондонский суд иск о признании банкротом бизнесмена Александра Горбачева, сообщает Financial Times. Последний должен был оплатить судебные издержки Гурьева по делу об акциях компании.

Горбачев в прошлом году подал в суд на Гурьева, утверждая, что тот нарушил устное обещание предоставить ему существенную долю в «ФосАгро», данное во время разговоров в лондонских пабах, ресторанах и саунах в середине 2000-х годов. По словам Горбачева, он имел право на 24,75% акций производителя фосфорных удобрений, стоимость которых оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Гурьев заявил, что слова Горбачева «не имеют под собой фактической основы», и назвал иск «вымогательством». В сентябре 2024 года Высокий суд Лондона полностью отклонил претензии Горбачева.

Бизнесмена тогда обязали оплатить судебные расходы Гурьева в размере £12 млн ($14,9 млн), пишет FT. По данным издания, у Горбачева была страховка на этот случай на сумму £10 млн ($12,4 млн), поэтому бизнесмен остался должен £2 млн (около $2,5 млн). Согласно постановлению суда, которое цитирует издание, Гурьеву нужно обратиться в управление по осуществлению финансовых санкций (подразделение британского Минфина) за лицензией, чтобы он смог «получить подлежащую выплате сумму». Гурьев-старший с 2022 года находится под санкциями Лондона.

Адвокат Дэниел Кэшман, представляющий интересы Гурьева, сообщил в суде, что его клиенту должны выплатить «миллионы» в результате неудачного судебного процесса Горбачева.

В иске Горбачева говорилось, что в 1990-е он вместе с Гурьевым создал «ФосАгро» на базе активов группы «Менатеп», другая сторона это отрицала. Со слов Горбачева, стороны договорились, что он получит долю в компании. Когда бизнесмен стал фигурантом дела ЮКОСа, в 2003-м ему пришлось покинуть страну, а позднее он получил убежище в Великобритании.

После того как «ФосАгро» в 2011 году вышла на IPO и раскрыла состав акционеров, Горбачев не увидел себя в списке. Он подал в суд Кипра иск к Гурьеву и членам совета директоров, требуя признать себя совладельцем компании. В 2016 году кипрский суд прекратил производство по иску, а три года спустя рассмотрение дела переместилось в Великобританию.