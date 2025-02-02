Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

ЕК предложила поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные удобрения из России. Европейские производители считают, что эффект от этой меры будет заметен не раньше 2026 года, и призывают к «более амбициозному подходу»

Производители удобрений в Евросоюзе призывают ввести на продукцию из России более высокие пошлины, так как тарифы, предложенные Еврокомиссией, «слишком малы и слишком запоздалы», сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компаний.

Производство удобрений во многом зависит от стоимости природного газа (газ — основное сырье для азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина), на фоне высоких цен на топливо европейским компаниям сложно конкурировать с российскими, отмечает газета.

На этой неделе Европейская комиссия предложила с июля 2025 года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии (сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%). Меру должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Предложение разрабатывали с учетом интересов Франции и Нидерландов, крупных экспортеров продовольствия и сельскохозяйственной продукции, пишет FT. Однако многие компании по производству удобрений из других стран, которые находятся в тяжелом финансовом положении, остались недовольны.

«ЕС затянул с действиями», — считает Свейн Торе Холсетер, гендиректор ведущего производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International. Доход компании в 2023 году упал на 98%, до $54 млн. Эффект от поэтапного повышения пошлин будет заметен не ранее 2026 года, уверен он. Холсетер призвал ЕС «повысить уровень амбиций», отметив, что тарифы уравняют шансы европейских и российских производителей, «но, к сожалению, этого недостаточно».

Президент организации Fertilizers Europe Лео Алдерс призвал Брюссель поднять тарифы до 30% c последующим повышением каждые полгода. «Хотя мы решительно поддерживаем действия [Еврокомиссии], нынешняя ситуация требует более амбициозного подхода», — сказал он.

Производители сельскохозяйственных удобрений в Европе «сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу и электроэнергию и более жестким регулированием», заявил генеральный директор компании по производству удобрений из ОАЭ Fertiglobe Ахмед Эль-Хоши, добавив, что «что-то должно поменяться». Повышение тарифов защитит интересы представителей отрасли, полагает он.

Согласно предложению Еврокомиссии, первоначальная пошлина с июля 2025-го составит €40–45 за тонну, а в течение следующих трех лет вырастет до €315 за тонну для мочевины, аммиачной, карбамидо-аммиачной, известково-аммиачной селитры, сульфата аммония и до €430 за тонну для диаммоний- и моноаммонийфосфата. Тарифы добавятся к уже существующей пошлине в размере 6,5% на импорт удобрений из России и Белоруссии.

В то время как европейские производители требуют ужесточения мер, местные фермеры обеспокоены возможным ростом цен, писало Politico. Copa-Cogeca (объединение двух ассоциаций, представляющих европейских фермеров и агрокооперативов) напомнило, что Европе давно не хватает внутреннего производства удобрений, в связи с чем их импорт неизбежен, положение также ухудшается из-за ужесточения контроля за выбросами углекислого газа.