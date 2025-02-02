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Война санкций ,  
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Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

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Война санкций
ЕК предложила поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные удобрения из России. Европейские производители считают, что эффект от этой меры будет заметен не раньше 2026 года, и призывают к «более амбициозному подходу»

Производители удобрений в Евросоюзе призывают ввести на продукцию из России более высокие пошлины, так как тарифы, предложенные Еврокомиссией, «слишком малы и слишком запоздалы», сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компаний.

Производство удобрений во многом зависит от стоимости природного газа (газ — основное сырье для азотных удобрений, таких как аммиак и мочевина), на фоне высоких цен на топливо европейским компаниям сложно конкурировать с российскими, отмечает газета.

На этой неделе Европейская комиссия предложила с июля 2025 года поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии (сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%). Меру должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Politico рассказало о «тройном провале» ЕС из-за российских удобрений
Бизнес
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Предложение разрабатывали с учетом интересов Франции и Нидерландов, крупных экспортеров продовольствия и сельскохозяйственной продукции, пишет FT. Однако многие компании по производству удобрений из других стран, которые находятся в тяжелом финансовом положении, остались недовольны.

«ЕС затянул с действиями», — считает Свейн Торе Холсетер, гендиректор ведущего производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International. Доход компании в 2023 году упал на 98%, до $54 млн. Эффект от поэтапного повышения пошлин будет заметен не ранее 2026 года, уверен он. Холсетер призвал ЕС «повысить уровень амбиций», отметив, что тарифы уравняют шансы европейских и российских производителей, «но, к сожалению, этого недостаточно».

Президент организации Fertilizers Europe Лео Алдерс призвал Брюссель поднять тарифы до 30% c последующим повышением каждые полгода. «Хотя мы решительно поддерживаем действия [Еврокомиссии], нынешняя ситуация требует более амбициозного подхода», — сказал он.

Производители сельскохозяйственных удобрений в Европе «сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу и электроэнергию и более жестким регулированием», заявил генеральный директор компании по производству удобрений из ОАЭ Fertiglobe Ахмед Эль-Хоши, добавив, что «что-то должно поменяться». Повышение тарифов защитит интересы представителей отрасли, полагает он.

Согласно предложению Еврокомиссии, первоначальная пошлина с июля 2025-го составит €40–45 за тонну, а в течение следующих трех лет вырастет до €315 за тонну для мочевины, аммиачной, карбамидо-аммиачной, известково-аммиачной селитры, сульфата аммония и до €430 за тонну для диаммоний- и моноаммонийфосфата. Тарифы добавятся к уже существующей пошлине в размере 6,5% на импорт удобрений из России и Белоруссии.

В то время как европейские производители требуют ужесточения мер, местные фермеры обеспокоены возможным ростом цен, писало Politico. Copa-Cogeca (объединение двух ассоциаций, представляющих европейских фермеров и агрокооперативов) напомнило, что Европе давно не хватает внутреннего производства удобрений, в связи с чем их импорт неизбежен, положение также ухудшается из-за ужесточения контроля за выбросами углекислого газа.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Еврокомиссия пошлины удобрения


 

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