 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

В России начали выдавать чеки с новым НДС

Сюжет
Новый год 2026
Чеки с новой 22-процентной ставкой НДС начали выдавать при покупках на маркетплейсах. В первых из них оказались одежда, косметика и краска для волос
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России увеличилась с 20 до 22%. При этом для всех социально значимых товаров — к ним относятся базовые продукты питания (молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы), лекарства и детские товары — сохранилась льготная ставка 10%.

В 2026 году первые электронные чеки Wildberries (предоставлены в распоряжение РБК) выданы при покупке краски для волос, контурного карандаша для губ и свечи из вощины. Ставка НДС в чеке отображается согласно новому законодательству и составляет 22%.

В интернет-магазине Lamoda первый чек выдан после покупки худи, в электронном счете также указан новый 22-процентный НДС. 

Как перейти на НДС с 2026-го: пошаговая инструкция
Подписка на РБК
Фото:Shatokhina Natalia / News.ru / Global Look Press

С инициативой повышения ставки НДС в конце сентября выступил Минфин. Дополнительные поступления в бюджет будут направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, пояснялось в материалах министерства.

В законопроекте, который в ноябре 2025 года одобрила Госдума и подписал президент Владимир Путин, говорилось, что повышение НДС в 2026 году обеспечит бюджету дополнительные 1,187 трлн руб. На 2027 год запланированы поступления в размере 1,559 трлн руб., а на 2028-й — 1,677 трлн руб.

Закон также устанавливает мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в 2026 году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет о постепенном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что повышение НДС позволит преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета. При этом президент Владимир Путин в начале декабря заявил о надежде, что повышение НДС с 20 до 22% будет временным решением.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дина Отман
НДС чеки магазины торговля
Материалы по теме
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20%
Политика
Силуанов заявил, что последствия повышения НДС «мы не заметим»
Экономика
Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области Политика, 15:17
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной Общество, 15:11
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 15:10
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила Общество, 14:45
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год Общество, 14:18