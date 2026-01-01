В России начали выдавать чеки с новым НДС

Чеки с новой 22-процентной ставкой НДС начали выдавать при покупках на маркетплейсах. В первых из них оказались одежда, косметика и краска для волос

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России увеличилась с 20 до 22%. При этом для всех социально значимых товаров — к ним относятся базовые продукты питания (молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы), лекарства и детские товары — сохранилась льготная ставка 10%.

В 2026 году первые электронные чеки Wildberries (предоставлены в распоряжение РБК) выданы при покупке краски для волос, контурного карандаша для губ и свечи из вощины. Ставка НДС в чеке отображается согласно новому законодательству и составляет 22%.

В интернет-магазине Lamoda первый чек выдан после покупки худи, в электронном счете также указан новый 22-процентный НДС.

С инициативой повышения ставки НДС в конце сентября выступил Минфин. Дополнительные поступления в бюджет будут направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, пояснялось в материалах министерства.

В законопроекте, который в ноябре 2025 года одобрила Госдума и подписал президент Владимир Путин, говорилось, что повышение НДС в 2026 году обеспечит бюджету дополнительные 1,187 трлн руб. На 2027 год запланированы поступления в размере 1,559 трлн руб., а на 2028-й — 1,677 трлн руб.

Закон также устанавливает мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в 2026 году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет о постепенном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что повышение НДС позволит преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета. При этом президент Владимир Путин в начале декабря заявил о надежде, что повышение НДС с 20 до 22% будет временным решением.