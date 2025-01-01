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Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году
Лидерами по росту состояния стали миллиардеры из сферы технологий. Их совокупный доход за год составил $903 млрд

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в 2024 году превысило $100 трлн, сообщил Bloomberg.

В лидерах — Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан, возглавляющие Tesla и SpaceX, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Nvidia соответственно. Следом идут сооснователь компании и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, глава Dell Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

«Восемь технологических титанов в одиночку заработали более $600 млрд в этом году, что составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg», — говорится в материале.

Десятка богатейших людей по версии Bloomberg по состоянию на 1 января выглядит так:

  1. Илон Маск — $432 млрд
  2. Джефф Безос — $239 млрд
  3. Марк Цукерберг — $270 млрд
  4. Ларри Эллисон — $192 млрд
  5. основатель и президент группы компаний LVMH  Бернар Арно — $176 млрд
  6. Ларри Пейдж — $168 млрд
  7. один из основателей Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд
  8. Сергей Брин — $158 млрд
  9. бывший глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд
  10. председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $142 млрд

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