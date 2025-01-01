Bloomberg: состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году

Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году

Лидерами по росту состояния стали миллиардеры из сферы технологий. Их совокупный доход за год составил $903 млрд

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в 2024 году превысило $100 трлн, сообщил Bloomberg.

В лидерах — Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан, возглавляющие Tesla и SpaceX, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Nvidia соответственно. Следом идут сооснователь компании и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, глава Dell Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

«Восемь технологических титанов в одиночку заработали более $600 млрд в этом году, что составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg», — говорится в материале.

Десятка богатейших людей по версии Bloomberg по состоянию на 1 января выглядит так: