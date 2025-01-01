Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 году
Совокупное состояние 500 самых богатых людей в 2024 году превысило $100 трлн, сообщил Bloomberg.
В лидерах — Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан, возглавляющие Tesla и SpaceX, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Nvidia соответственно. Следом идут сооснователь компании и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, основатель Amazon Джефф Безос, глава Dell Майкл Делл и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
«Восемь технологических титанов в одиночку заработали более $600 млрд в этом году, что составляет 43% от прироста в $1,5 трлн среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg», — говорится в материале.
Десятка богатейших людей по версии Bloomberg по состоянию на 1 января выглядит так:
- Илон Маск — $432 млрд
- Джефф Безос — $239 млрд
- Марк Цукерберг — $270 млрд
- Ларри Эллисон — $192 млрд
- основатель и президент группы компаний LVMH Бернар Арно — $176 млрд
- Ларри Пейдж — $168 млрд
- один из основателей Microsoft Билл Гейтс — $159 млрд
- Сергей Брин — $158 млрд
- бывший глава Microsoft Стив Балмер — $147 млрд
- председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $142 млрд
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