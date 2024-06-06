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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Бывший завод Mercedes в Подмосковье будет выпускать Maxeed

Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Новым брендом машин, которые будут выпускать на бывшем заводе Mercedes, станет Maxeed, рассказали источники РБК. На стенде Подмосковья на ПМЭФ размещен машинокомплект и робот, собранный из деталей, напоминающих Chery Exeed

Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который в апреле 2023 года перешел российской группе «Автодом» с правом обратного выкупа, начнет выпуск автомобилей под собственным брендом Maxeed, рассказали РБК два источника, близких к реализации проекта.

По словам одного из источников, объем производства планируется на уровне 120 тыс автомобилей в год. «Машинокомплекты уже завезены, — говорит источник РБК. — Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили».

На стенде Московской области на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме размещен машинокомплект и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающих детали Chery Exeed. В пресс-службе правительства Московской области отказались от комментариев.

Бывший завод Mercedes в Подмосковье будет выпускать Maxeed
Video

РБК направил запрос в «Автодом».

«Автодом» выпустит машины под своим брендом на бывшем заводе Mercedes
Бизнес
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

О планах запустить производство машин под собственным брендом, ранее РБК рассказывал Андрей Ольховский, совладелец «Автодома». Он анонсировал, что компания пока выпустит одну марку, но линейка может быть расширена. «Дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — отмечал он.

Как рассказывал Ольховский в интервью «Коммерсанту» в начале этого года, запланированный объем выпуска предприятия на 2024 год — 30 тыс. автомобилей (проектная текущая мощность завода). Ольховский отмечал, что переговоры о локализации велись со всеми китайскими брендами, представленными на российском рынке, кроме Haval. Также он отметил, что объем 2024 года будет собран крупноузловой сборкой, когда на завод уже приходят окрашенные кузова. Уже осенью сообщалось, что основным претендентом на локализацию стала Chery.

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев
При участии
Ирина Парфентьева
Mercedes Подмосковье ПМЭФ Автомобили Chery Automobile Автодом
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