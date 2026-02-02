Эксперты оценили риски для китайских автомобилей из-за аномальных холодов

Для автомобилей со слабым аккумулятором характерны проблемы с запуском при сильных морозах, предупреждают эксперты. Однако китайские производители адаптировали машины к российским холодам: современные модели работают при –40°C

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Китайские автобренды за последние годы значительно продвинулись в адаптации автомобилей к российским морозам, рассказал в эфире Радио РБК официальный представитель ROX Motor Алексей Кожухов. По его словам, новые модели оснащены системами терморегуляции и рассчитаны на эксплуатацию при температурах до –40°C.

«За последние годы Китай совершил огромный рывок вперед по технологиям, и появились такие большие имена, как Zeekr, Li Auto, ROX Motor», — отметил он.

Бренд Rox Motor основан в 2021 году в Китае, в него инвестировали производитель пылесосов Roborock и IT-гигант Xiaomi. Первый автомобиль бренда — Rox 01 — создали при технологическом партнерстве с такими компаниями, как Bosch, CATL, Continental AG и Valeo. В России марка Rox дебютировала зимой 2024 года. В январе 2026 года автопроизводитель подписал соглашение с автозаводом «Автотор» о производстве автомобилей марки в России.

Кожухов добавил, что в ROX Motor не получали жалоб от дилеров на проблемы с запуском при низких температурах. Он пояснил, что в современных гибридах «нечему запускаться» в мороз, так как двигатель можно запустить дистанционно еще до того, как водитель сядет в автомобиль.

Автор телеграм-канала «Тачки из Поднебесной» Алан Джавадов объяснил, что при низких температурах заряд аккумулятора электрокара может резко снизиться, при этом возрастет энергопотребление из-за использования обогрева. Однако, по словам автоэксперта, у подключаемых гибридов практически нет проблем с запуском.

«Есть слабый аккумулятор; есть проблема, связанная с тем, что быстро разряжается, не заводится. Без прикуривания не обходится, конечно, но не у всех марок, а у супербюджетных: Geely Coolray, Chery Omoda. Но мы говорим именно про бензиновые автомобили. Если мы говорим про электрические подключаемые гибриды, таких облегчений практически нет. Они себя и обогревать умеют, и включать умеют», — пояснил он.

Автоэксперт Максим Шишко отметил, что проблемы с запуском в мороз характерны не только для китайских машин, но и для электромобилей и гибридов других марок. «Это ограничение такого типа транспорта, так как электромобиль и дизельные автомобили европейских брендов, отечественных брендов, они тоже страдают точно так же от морозов, как и китайцы. Так что это общая проблема. Не думаю, что здесь китайцы какое-то особенное положение занимают», — сказал он.

Экстремальные морозы пришли в Москву и область в конце прошлой недели, в ночное время температура воздуха опускалась до минус 26 градусов. По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня в столице ожидается от минус 16 до минус 19 градусов и небольшой снег. По оценкам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, шансы на потепление в Средней полосе России появятся только ближе к концу текущей недели. Опрошенные РБК синоптики считают, что потепления в столичном регионе не стоит ждать и на следующей неделе.