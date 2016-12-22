Кроме Масляевой и Серебренникова по делу проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Малобродский остается в СИЗО, Итин находится под домашним арестом. Воронова арестована заочно — по данным следствия, она покинула страну и находится в розыске.

Сегодня суд будет решать вопрос о сроках меры пресечения всех фигурантов дела, кроме Вороновой. Следствие просит продлить его всем фигурантам до 19 января.