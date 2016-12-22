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Дело Серебренникова, 14:31
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Суд по продлению домашнего ареста Серебренникову. Онлайн-трансляция
Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. РБК следит за ходом заседания в режиме реального времени.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:21
Продолжаем томиться в ожидании. В зал все еще никого не пускают, люди продолжают потихоньку подтягиваться — в коридоре заметили, например, кинокритика Антона Долина.
15:08
Журналистов пока даже не пустили в зал. Трудно сказать, на какое время затягивается начало слушаний.
15:00
И мы не начинаем вовремя.
14:57
На суд приехали Ирина Прохорова и Ксения Собчак. Прохорова, напомним, на прошлом заседании заявляла о готовности внести за Серебренникова залог в любом размере, только «чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО».
14:55

В суде собрались около 80 человек, еще около 50 находятся возле здания суда. Внутрь пускают уже только прессу.

Фото: Маргарита Алехина / РБК

14:52

По расписанию мы должны начать через десять минут. Серебренникова уже привезли.

Фото: Маргарита Алехина / РБК

14:50

Кроме Масляевой и Серебренникова по делу проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Малобродский остается в СИЗО, Итин находится под домашним арестом. Воронова арестована заочно — по данным следствия, она покинула страну и находится в розыске.

Сегодня суд будет решать вопрос о сроках меры пресечения всех фигурантов дела, кроме Вороновой. Следствие просит продлить его всем фигурантам до 19 января.

14:48

Еще одно важное для хода процесса событие произошло 6 октября — Басманный суд отправил из СИЗО под домашний арест бухгалтера компании «Седьмая студия» Нину Масляеву, которая также проходила по делу вместе с Серебренниковым. Масляева — единственная фигурантка дела, признавшая вину и изобличившая коллег, и о смягчении ей меры пресечения в суде ходатайствовал начальник следственной группы по делу «Седьмой студии».

14:41

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа. За это время: 

  • Кремль назвал дело Серебренникова контролем за госрасходами;
  • к делу Серебренникова подключили Службу защиты конституционного строя ФСБ;
  • Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека;
  • смягчить меру пресечения в своем письме в Следственный комитет попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский;
  • письмо в его поддержу опубликовал режиссер Иван Вырыпаев; 
  • актриса Чулпан Хаматова рассказала, что испытывает страх в связи с арестом Серебренникова;
  • Никита Михалков предложил деятелям культуры оплачивать проекты арестованного режиссера;
  • съемки фильма Серебренникова о Викторе Цое продолжились без его участия;
  • ВЦИОМ заявил, что 59% россиян никогда не слышали даже фамилии режиссера.
14:38

На заседании 23 августа защита режиссера попросила освободить Серебренникова под поручительство, под которым подписались три десятка деятелей культуры, среди которых были Наталья Солженицына, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Александр Калягин, Владимир Урин, Людмила Улицкая, Нюта Федермессер, Авдотья Смирнова, Чулпан Хаматова, Валерий Гаркалин, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Евгений Миронов, Данила Козловский, Лиза Боярская, Максим Виторган, Константин Хабенский, Лев Додин, Алексей Герман, Константин Райкин, Федор Бондарчук, Алексей Мизгирев, Алексей Попогребский, Николай Картозия, Ксения Собчак, Иван Ургант и Николай Сванидзе.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

14:36

23 августа Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения Кириллу Серебренникову в виде домашнего ареста до 19 октября. Все это время он не имеет права общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и родителей, пользоваться телефоном и интернетом, за исключением необходимости вызова экстренных служб. В то же время возможность посещения театра Серебренниковым была оставлена на усмотрение следователя.

14:35

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа сотрудниками главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Режиссера подозревают в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В случае признания режиссера виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Официальное обвинение Серебренникову было предъявлено вечером 22 августа. В Следственном комитете сообщили, что режиссер своей вины не признал.

Больше не свидетель: хроника уголовного дела Кирилла Серебренникова

14:31
Следствие просит суд продлить срок домашнего ареста бывшему генеральному директору «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову. Он проходит по делу о хищении более 200 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Срок домашнего ареста просят продлить на три месяца, до 19 января 2018 года.
14:30
Заседание должно начаться в 15:00 мск.
Теги: Басманный суд , суды , Кирилл Серебренников
Авторы: Артем Солодков, Егор Губернаторов, Маргарита Алехина.
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