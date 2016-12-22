Первые протоколы электронных денег были разработаны еще в 1983 году. Однако термин «блокчейн» (от англ. blockchain — цепочка блоков) впервые появился в работе человека или группы лиц под именем Сатоси Накомото в 2008 году для обозначения распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте биткойн. Спустя девять лет о перспективах блокчейна массово заговорили и представители российской власти и бизнеса. Помимо криптовалют в отдельных странах блокчейн начали внедрять в госуправление. Подобные планы есть и у России.
Основные события, связанные с этой технологией, после 2008 года и до сегодняшнего дня — в материале РБК.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре. Документ призван регулировать вопросы обмена валют, возможную регистрацию майнеров и проведение ICO.
Госдума попросила объяснить ей, что такое блокчейн и что с ним делать, и объявила тендер на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Его результаты будут учтены при создании законопроектов по регулированию криптовалют.
Создатель Etherium Виталик Бутерин предрек конец платежной системе Visa из-за внедрения технологии блокчейн в разные сферы экономики.
В России начали создавать первые рейтинговые агентства для ICO. Их формированием займется Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), созданная при участии советника президента России по интернету Германа Клименко.
Глава JP Morgan Джейми Даймон заявил, что уволит сотрудника, которого уличит в торговле биткоинами, так как считает это мошенничеством.
В швейцарском Кьяссо решили с 2018 года принимать налоги в биткоинах.
Несмотря на заявления Трутнева, онлайн-платформа «Восход» откладывает запуск торгов криптовалютой. Причина — последний комментарий ЦБ о «повышенных рисках» криптовалют.
- Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что готовится список правил обращения криптовалют в стране. По его словам, подобные операции должны облагаться налогом на доходы физических лиц.
- Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что онлайн-система «Восход», созданная для привлечения частных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке, первой в России получила разрешение Банка России на проведение сделок с криптовалютами.
- Центробанк России впервые официально высказал свою позицию относительно криптовалют: ЦБ считает преждевременным использование криптовалют и др. финансовых инструментов, связанных с криптовалютами.
- Народный банк Китая заявил, что ICO является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO. В банке подчеркнули, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег.
Такой вот наполненный событиями день.
Внешэкономбанк и Ethereum foundation подписали соглашение о реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и платформы Ethereum. В частности, оно предусматривает формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки соответствующих специалистов.
Университет «Иннополис» и Внешэкономбанк начнут готовить блокчейн-специалистов.
В России осенью представят проект закона о легализации криптовалюты, сообщила руководитель рабочей группы при Госдуме РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.
Минфин предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту. Покупать ее могут только квалифицированные кадры на Московской бирже, для «обычных людей» такие инвестиции являются слишком рискованными, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
А мы рассказываем историю простого человека, обычного майнера из Иркутска, пока еще можно.
В результате разделения биткоина появилась новая криптовалюта — bitcoin cash. Спустя сутки ее стоимость выросла на 70%, до $500 за монету. Таким образом bitcoin cash стала третьей по стоимости криптовалютой в мире.
Компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева объявила о планах привлечь $100 млн для разработки нового оборудования по добыче криптовалют на территории бывшего завода «Москвич» в столице.
А мы решили сделать видеоинструкцию, как майнить в домашних условиях.
«ВКонтакте» официально разрешает рекламу криптовалют и блокчейн-сервисов на своей площадке. До этого компания отклоняла подобные объявления в связи с неопределенных статусом критвалют.
Власти США приравняли первичное размещение токенов (ICO) к публичному размещению традиционных акций (IPO). Теперь все виртуальные эмитенты будут обязаны регистрироваться для выпуска токенов.
Исследовательская компания Autonomous подсчитала, что финтех-стартапы в первом полугодии 2017 года привлекли рекордные $1,27 млрд путем продажи биткоинов и других криптовалют в рамках ICO. Эта сумма намного превосходит объемы финансирования от венчурных инвесторов.
Крупнейшие ICO
Tezos
Привлечено около $232 млн
ICO блокчейн-площадки Tezos проводилось с 1 по 13 июля 2017 года. Было привлечено более 65 тыс. биткоинов и более 361 тыс. эфиров.
Filecoin, сеть для хранения данных
Привлечено около $205 млн
Помимо $205,8 млн, привлеченных в ходе собственно ICO, которое приходило с 10 августа по 7 сентября 2017 года, $52 млн было привлечено от венчурных фирм еще до начала торгов.
Block.One
Привлечено около $185 млн
Block.One запустила ICO программного обеспечения EOS.IO 26 июня 2017 года. В ходе первого этапа, который завершился 1 июля, было привлечено более 651 тыс. эфиров. По состоянию на 14 сентября оценочная капитализация EOS составляла более $700 млн. Планируется, что ICO закончится 1 июня 2018 года.
Bprotocol Foundation
Привлечено около $153 млн
В ходе ICO-платформы для нового поколения криптовалют Bancor 12 июня 2017 года было привлечено более 390 тыс. эфира.
The DAO
Привлечено: около $150 млн
С 30 апреля по 28 мая 2016 года было продано токенов на более 12 млн эфиров, что составляло на момент окончания торгов около $150 млн. Уже в июне 2016 года хакеры вывели из проекта криптовалюты на сумму около $50 млн. В итоге этот инцидент привел к разделению криптовалюты Ethereum на две ветки. Через год, в июле 2017 года, американский регулятор признал токены The DAO ценными бумагами.
Об интересе к криптовалютам заявил «Аэрофлот». Перевозчик рассмотрит возможность оплаты билетов и других услуг криптовалютами.
Герман Греф, глава Сбербанка, предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы по обучению технологии блокчейн.