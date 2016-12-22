Первые протоколы электронных денег были разработаны еще в 1983 году. Однако термин «блокчейн» (от англ. blockchain — цепочка блоков) впервые появился в работе человека или группы лиц под именем Сатоси Накомото в 2008 году для обозначения распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте биткойн. Спустя девять лет о перспективах блокчейна массово заговорили и представители российской власти и бизнеса. Помимо криптовалют в отдельных странах блокчейн начали внедрять в госуправление. Подобные планы есть и у России.

Основные события, связанные с этой технологией, после 2008 года и до сегодняшнего дня — в материале РБК.