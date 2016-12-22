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Технологии и медиа, 17:08
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Скованные одной цепью: главное из мира криптовалют

Первые протоколы электронных денег были разработаны еще в 1983 году. Однако термин «блокчейн» (от англ. blockchain — цепочка блоков) впервые появился в работе человека или группы лиц под именем Сатоси Накомото в 2008 году для обозначения распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте биткойн. Спустя девять лет о перспективах блокчейна массово заговорили и представители российской власти и бизнеса. Помимо криптовалют в отдельных странах блокчейн начали внедрять в госуправление. Подобные планы есть и у России.

Основные события, связанные с этой технологией, после 2008 года и до сегодняшнего дня — в материале РБК.

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
30.09 14:31
Холдинг интернет-омбудсмена Мариничева привлек на ICO рекордные для России $43 млн.
25.09 14:23

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре. Документ призван регулировать ​вопросы обмена валют, возможную регистрацию майнеров и проведение ICO.

22.09 14:22

Госдума попросила объяснить ей, что такое блокчейн и что с ним делать, и объявила тендер на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Его результаты будут учтены при создании законопроектов по регулированию криптовалют.

19.09 14:06

Создатель Etherium Виталик Бутерин предрек конец платежной системе Visa из-за внедрения технологии блокчейн в разные сферы экономики.

14.09 14:06

В России начали создавать первые рейтинговые агентства для ICO. Их формированием займется Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), созданная при участии советника президента России по интернету Германа Клименко.

13.09 14:05

Глава JP Morgan Джейми Даймон заявил, что уволит сотрудника, которого уличит в торговле биткоинами, так как считает это мошенничеством.

11.09 14:04

В швейцарском Кьяссо решили с 2018 года принимать налоги в биткоинах.

06.09 13:56

Несмотря на заявления Трутнева, онлайн-платформа «Восход» откладывает запуск торгов криптовалютой. Причина — последний комментарий ЦБ о «повышенных рисках» криптовалют.

04.09 13:54
  • Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что готовится список правил обращения криптовалют в стране. По его словам, подобные операции должны облагаться налогом на доходы физических лиц.
  • Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что онлайн-система «Восход», созданная для привлечения частных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке, первой в России получила разрешение Банка России на проведение сделок с криптовалютами.
  • Центробанк России впервые официально высказал свою позицию относительно криптовалют: ЦБ считает преждевременным использование криптовалют и др. финансовых инструментов, связанных с криптовалютами.
  • Народный банк Китая заявил, что ICO является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO. В банке подчеркнули, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег.

Такой вот наполненный событиями день.

29.08 13:54

Внешэкономбанк и Ethereum foundation подписали соглашение о реализации проектов с использованием технологии распределенного реестра и платформы Ethereum. В частности, оно предусматривает формирование экспертного сообщества по платформе Ethereum, а также совместную разработку и проведение образовательных программ для подготовки соответствующих специалистов.

29.08 13:51

Университет «Иннополис» и Внешэкономбанк начнут готовить блокчейн-специалистов.

29.08 13:50

В России осенью представят проект закона о легализации криптовалюты, сообщила руководитель рабочей группы при Госдуме РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

28.08 13:39

Минфин предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту. Покупать ее могут только квалифицированные кадры на Московской бирже, для «обычных людей» такие инвестиции являются слишком рискованными, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

А мы рассказываем историю простого человека, обычного майнера из Иркутска, пока еще можно.

«Я втянулся в тему»: как добывают биткоины в России Еще 7 фото
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17.08 13:36

В результате разделения биткоина появилась новая криптовалюта — bitcoin cash. Спустя сутки ее стоимость выросла на 70%, до $500 за монету. Таким образом bitcoin cash стала третьей по стоимости криптовалютой в мире.

Деньги из интернета: топ-5 криптовалют мира Еще 1 фото
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10.08 13:26

Компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева объявила о планах привлечь $100 млн для разработки нового оборудования по добыче криптовалют на территории бывшего завода «Москвич» в столице.

А мы решили сделать видеоинструкцию, как майнить в домашних условиях.

Видео: РБК

08.08 12:51

«ВКонтакте» официально разрешает рекламу криптовалют и блокчейн-сервисов на своей площадке. До этого компания отклоняла подобные объявления в связи с неопределенных статусом критвалют.

26.07 12:50

Власти США приравняли первичное размещение токенов (ICO) к публичному размещению традиционных акций (IPO). Теперь все виртуальные эмитенты будут обязаны регистрироваться для выпуска токенов.

18.07 12:48

Исследовательская компания Autonomous подсчитала, что финтех-стартапы в первом полугодии 2017 года привлекли рекордные $1,27 млрд путем продажи биткоинов и других криптовалют в рамках ICO. Эта сумма намного превосходит объемы финансирования от венчурных инвесторов.

Крупнейшие ICO

Tezos

Привлечено около $232 млн

ICO блокчейн-площадки Tezos проводилось с 1 по 13 июля 2017 года. Было привлечено более 65 тыс. биткоинов и более 361 тыс. эфиров.

Filecoin, сеть для хранения данных

Привлечено около $205 млн

Помимо $205,8 млн, привлеченных в ходе собственно ICO, которое приходило с 10 августа по 7 сентября 2017 года, $52 млн было привлечено от венчурных фирм еще до начала торгов.

Block.One

Привлечено около $185 млн

Block.One запустила ICO программного обеспечения EOS.IO 26 июня 2017 года. В ходе первого этапа, который завершился 1 июля, было привлечено более 651 тыс. эфиров. По состоянию на 14 сентября оценочная капитализация EOS составляла более $700 млн. Планируется, что ICO закончится 1 июня 2018 года.

Bprotocol Foundation

Привлечено около $153 млн

В ходе ICO-платформы для нового поколения криптовалют Bancor 12 июня 2017 года было привлечено более 390 тыс. эфира. 

The DAO

Привлечено: около $150 млн

С 30 апреля по 28 мая 2016 года было продано токенов на более 12 млн эфиров, что составляло на момент окончания торгов около $150 млн. Уже в июне 2016 года хакеры вывели из проекта криптовалюты на сумму около $50 млн. В итоге этот инцидент привел к разделению криптовалюты Ethereum на две ветки. Через год, в июле 2017 года, американский регулятор признал токены The DAO ценными бумагами.

13.07 12:47

Об интересе к криптовалютам заявил «Аэрофлот». Перевозчик рассмотрит возможность оплаты билетов и других услуг криптовалютами.

05.07 12:43

Герман Греф, глава Сбербанка, предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы по обучению технологии блокчейн.

Теги: биткоины , блокчейн , криптовалюта , майнинг
Авторы: Ирина Парфентьева, Юлия Сапронова, Ирина Ли.
При участии: Филипп Алексенко.
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