Эксперты напомнили об опыте КНДР после предложения «национализации» Сети

Эксперты раскритиковали предложения Минкомсвязи об организации обмена трафиком через российские точки обмена, напомнив об опыте КНДР и Кубы. Принятие законопроекта сделает рунет уязвимым для кибератак и приведет к блокаде

Эксперты рабочей группы «Связь и информационные технологии» при правительстве увидели угрозу устойчивости и экономической эффективности рунета в предложении Минфина ограничить иностранное владение в точках обмена траффика. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на закллючение экспертной группы.

В середине августа Минкомсвязи предложило внести в закон «О связи» запрет иностранным компаниям владеть более 20% в компаниях, владеющих точками обменам трафика (Internet Exchange). Также министерство составило список элементов инфраструктуры рунета, в который вошла, например, Государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования рунета (ГИС «Интернет»). Законопроект предлагает обязать операторов подключаться только к тем точкам обмена трафика, которые есть в реестре ГИС «Интернет».

По мнению экспертов, 85% трафика проходят через прямые межоператорские соединения, а через точки обмена трафика — 15%. Чтобы повысить роль менее популярного типа обмена информацией потребуется существенный рост капитальных затрат владельцев IX и перестройка магистральных сетей связи операторов. Из-за этого создастся «узкое горлышко» при пропуске трафика в Россию, что сделает рунет уязвимым для кибератак, приводит газета выдержку из документа.

​Под ограничение на иностранное владение могут попасть крупнейшие российские операторы, сделали вывод эксперты. Это приведет к удлинению маршрутов трафика и невозможности получить весь трафик в точке обмена. Кроме того, «фактическая национализация» интернета негативно повлияет на реализацию программы развития цифровой экономики и приведет «к блокаде со стороны других участников информационного обмена».

Как отмечает газета, эксперты напомнили, что в Северной Корее и Кубе обособление привело «к экономической деградации по инновационным направлениям», а в Китае, наоборот, широкое участие в глобальных интернет-процессах помогло экономическому росту.

Газета также получила комментарий «Мегафона» о законопроекте Минкомсвязи. Предложения министерства противоречат «принятому закону о безопасности критической информационной инфраструктуры». «Мы считаем чрезмерными обязанности, которые предусмотрены в законе в отношении операторов связи», — заявили в операторе