Экс-советник Якунина перестал быть совладельцем «Комсомолки»

Состав акционеров ИД «Комсомольская правда» изменился. Совладельцем издания больше не является Сергей Орлов, экс-советник бывшего президента РЖД Владимира Якунина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Из состава акционеров издательского дома «Комсомольская правда» вышел бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина Сергей Орлов, выяснил РБК.

Учредителями ООО «ЛДВ Пресс» — компании, которая косвенно владеет контрольным пакетом АО «Издательский дом «Комсомольская правда», — являются Сергей Руднов (75,1%) и Виталий Кривенко (24,9%), следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее 24,9% общества принадлежали ООО «Медиа Партнер», которым на паритетных началах владеют Кривенко и Сергей Орлов, занимавший пост советника президента РЖД, когда монополию возглавлял Владимир Якунин. Орлов перестал быть совладельцем «ЛДВ Пресс» еще летом, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сергей Орлов — гендиректор и председатель совета директоров управляющей компании «РВМ Капитал». Ранее он был советником президента РЖД Владимира Якунина и деловым партнером его сына Андрея.

Сергей Руднов — наследник скончавшегося в 2015 году Олега Руднова, основателя Балтийской медиа группы (управляет в Петербурге радиостанцией «Балтика», газетами «Смена», «Вечерний Петербург», «Невское время» и др., а также владеет информационным агентством «Регнум»). Виталий Кривенко — бывший коллега и бизнес-партнер гендиректора ИТАР-ТАСС Сергея Михайлова. Вместе они работали в пиар-агентстве «Михайлов и партнеры», затем в 2006–2012 годах — в департаменте корпоративных коммуникаций РЖД. Сейчас Кривенко является, в частности, совладельцем коммуникационной группы «Новаком», созданной на базе «Михайлов и партнеры».

О том, что «ЛДВ Пресс» косвенно владеет контрольным пакетом «Комсомольской правды», в декабре 2016-го рассказал отраслевому изданию AdIndex сам Орлов. Свою эффективную долю в издательском доме он оценивал в 7,5%, из чего следовало, что «ЛДВ Пресс» косвенно принадлежит 60,2% издательского дома. «Доля в конкретно этом активе слишком мала, и фактически это финансовая инвестиция», — заявлял Орлов.

Теперь через «ЛДВ Пресс» Сергей Руднов по-прежнему контролирует 45,2% издательского дома, Виталий Кривенко — 15%.

В «РВМ Капитале» отказались от комментариев. Кривенко не ответил на вопросы РБК. С Рудновым связаться не удалось.

О бенефициарах оставшихся 39,8% нет достоверной информации. Известно, что гендиректору издательского дома Владимиру Сунгоркину сейчас принадлежит около 4%. Сунгоркин подтвердил РБК эти данные, отметив, что ему неизвестно об изменениях среди бенефициаров издательского дома.

Средняя всероссийская аудитория одного номера так называемой толстушки — выходящего в четверг номера газеты «Комсомольская правда» с телепрограммой — превышает, по данным Mediascope за март—июль 2017 года, 3,6 млн человек старше 12 лет. Всероссийская ежедневная аудитория на стационарных компьютерах сайта kp.ru в августе равнялась 648 тыс. человек 12–64 лет.

Помимо газеты ИД управляет собственной радиостанцией. Ее всероссийская ежедневная аудитория, по данным Mediascope за январь—июнь 2017 года, составляет 1,1 млн человек старше 12 лет.

В 2016 году выручка по РСБУ АО «Издательский дом «Комсомольская правда» снизилась, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 12%, до 3,2 млрд руб., прибыль от основной деятельности — на 72%, до 68 млн руб. Чистая прибыль увеличилась в 30 раз, до 76 млн руб.