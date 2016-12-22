«Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам

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«Яндекс» отрицает передачу персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, в чем его обвиняет Служба безопасности Украины. Ранее в украинских подразделениях компании в Киеве и Одессе прошли обыски

Российская IT-компания «Яндекс» не передавала персональные данные своих украинских пользователей на обработку спецслужбам России, следует из заявления пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.

«Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, для того, чтобы раскрыть те или иные данные о пользователях правоохранительным органам, разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было», — заверили в компании.

В настоящее время, добавили в «Яндексе», компания проводит консультации с юристами для того, чтобы обеспечить работу сервера и безопасность своих сотрудников. ​«Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды — для нас сейчас это самый важный приоритет».

Об обысках в украинских офисах «Яндекса», расположенных в Киеве и в Одессе, стало известно днем в понедельник, 29 мая. О причинах следственных действий Службы безопасности республики (СБУ) в представительствах российской компании не сообщалось. Представитель СБУ Елена Гитлянская уточнила агентству «Интерфакс», что обыски проходят в рамках дела о государственной измене.

Позже в пресс-службе украинского госоргана заявили, что «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан», среди которых род занятий, образ жизни, номера телефонов, адреса электронной почты и аккаунты в социальных сетях. В спецслужбе подчеркнули, что среди тех, чьи данные передавались Москве, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие и госслужащие республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски и следственные действия украинских спецслужб в отношении «Яндекса», заявил, что в Кремле пока нет полной информации об этом.

С 17 мая IT-компания «Яндекс» попала под новые санкции Украины. Согласно указу президента страны Петра Порошенко, ограничительные меры наложились на 468 российских компания. Документ обязал украинских интернет-провайдеров заблокировать доступ к поисковику «Яндекса», а также в другим сервисам компании, включая «Яндекс.Музыка» и «Яндекс. Новости». По словам председателя правления интернет-ассоциации Украины Александра Фединенко, затраты на блокировку российских ресурсов составят $1 млрд, а полного ограничения доступа к сервисам можно будет достичь через два года.