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«Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам
Материалы по теме СБУ обвинила «Яндекс» в передаче данных украинцев российским спецслужбам Кремль отреагировал на обыски в офисе «Яндекса» в Киеве В СБУ объяснили обыски в офисах «Яндекса» на Украине делом о госизмене «Яндекс» рассказал об обысках в офисах компании на Украине
Вчера, 23:23
Анна Трунина
«Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
«Яндекс» отрицает передачу персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, в чем его обвиняет Служба безопасности Украины. Ранее в украинских подразделениях компании в Киеве и Одессе прошли обыски

Российская IT-компания «Яндекс» не передавала персональные данные своих украинских пользователей на обработку спецслужбам России, следует из заявления пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.

«Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, для того, чтобы раскрыть те или иные данные о пользователях правоохранительным органам, разработчику необходимо убедиться в обоснованности такого требования со стороны властей, а также получить соответствующее решение суда.

«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было», — заверили в компании.

В настоящее время, добавили в «Яндексе», компания проводит консультации с юристами для того, чтобы обеспечить работу сервера и безопасность своих сотрудников. ​«Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды — для нас сейчас это самый важный приоритет».

Об обысках в украинских офисах «Яндекса», расположенных в Киеве и в Одессе, стало известно днем в понедельник, 29 мая. О причинах следственных действий Службы безопасности республики (СБУ) в представительствах российской компании не сообщалось. Представитель СБУ Елена Гитлянская уточнила агентству «Интерфакс», что обыски проходят в рамках дела о государственной измене.

Позже в пресс-службе украинского госоргана заявили, что «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан», среди которых род занятий, образ жизни, номера телефонов, адреса электронной почты и аккаунты в социальных сетях. В спецслужбе подчеркнули, что среди тех, чьи данные передавались Москве, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие и госслужащие республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски и следственные действия украинских спецслужб в отношении «Яндекса», заявил, что в Кремле пока нет полной информации об этом.

С 17 мая IT-компания «Яндекс» попала под новые санкции Украины. Согласно указу президента страны Петра Порошенко, ограничительные меры наложились на 468 российских компания. Документ обязал украинских интернет-провайдеров заблокировать доступ к поисковику «Яндекса», а также в другим сервисам компании, включая «Яндекс.Музыка» и «Яндекс. Новости». По словам председателя правления интернет-ассоциации Украины Александра Фединенко, затраты на блокировку российских ресурсов составят $1 млрд, а полного ограничения доступа к сервисам можно будет достичь через два года.

Как власти разных стран блокировали интернет

Китай

Интернет в Китае начал свое развитие в условиях жесткого контроля, в результате чего связи местного сегмента интернета с глобальной Сетью оказались слабо диверсифицированы и лучше поддаются контролю со стороны властей. Так, эксперты отмечают, что около 75% связей местных IP-адресов осуществляется через один узел, что создает техническую возможность контроля интернета. В Китае с 2003 года действует система фильтрации интернет-трафика «Золотой щит», которая известна под названием «Великий китайский файрвол». Система блокирует определенные сайты из черного списка по их IP- или URL-адресам, а также при помощи фильтрации пакетов данных блокирует сайты по ключевым словам. В стране ограничен доступ к таким социальным сетям, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, поисковикам, среди которых Google, крупнейшим мировым СМИ и другим сайтам и сервисам. Считается, что ограничения в интернете используются для борьбы с инакомыслием. Вместе с тем власти позволяют развиваться местным интернет-сервисам: самая популярная социальная сеть в стране — WeChat (около 800 млн активных пользователей в месяц), а аудитория микроблогов Sina Weibo приближается к аудитории Twitter. В 2017 году власти страны объявили новую кампанию по ужесточению контроля в интернете, в центр которой встала борьба с частными виртуальными сетями (VPN), с помощью которых ранее обходились ограничения в интернете.

Турция

Власти Турции неоднократно ограничивали доступ к некоторым интернет-ресурсам. Временные блокировки Twitter и Facebook, как отмечают СМИ, происходили, чтобы предотвратить запрещенное в стране распространение неофициальной информации о терактах. В июле 2016 года во время попытки военного переворота власти страны резко ограничили доступ к YouTube, Facebook, Twitter. Тогда же власти закрыли доступ к сайту WikiLeaks, после того как организация опубликовала почти 300 тыс. электронных писем членов правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР). В декабре 2016 года сообщалось о блокировке в стране Facebook, Twitter, WhatsApp и YouTube, которую правозащитники связывали с арестом оппозиционного лидера Селахаттина Демирташа. В апреле 2017 года сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на всей территории страны. Это произошло после того, как в середине апреля в стране прошел референдум, в котором более половины граждан Турции поддержали расширение прав президента. Совет по информационным технологиям и связи ссылался на критикуемый оппозицией за ограничение свободы слова закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». В начале мая суд Анкары отклонил апелляцию Wikimedia, которая просила прекратить блокировку Wikipedia.

Иран

Система фильтрации интернет-трафика также действует в Исламской Республике Иран. Власти страны в 2017 году отмечали, что около 27 млн молодых иранцев пользуется социальной сетью Facebook и мессенджером Telegram, заявляя, что в 2016 году было заблокировано более 160 тыс. профилей в социальных сетях и интернет-страниц. Между тем создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отмечал, что в Иране мессенджер особенно популярен и у него около 40 млн активных пользователей. В апреле 2017 года сообщалось, что интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда заблокировали функцию голосовых звонков в Telegram.

 

Теги
Россия, Украина, СБУ, "Яндекс"
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