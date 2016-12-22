«Последний богатырь» обошел «Матильду» по сборам в первый день проката

По итогам премьерного четверга «Матильда» собрала в российских кинотеатрах 33 млн руб. Лидером проката стала стартовавшая в тот же день сказка «Последний богатырь» с бокс-офисом 36,9 млн руб.

За первый день проката сборы фильма «Матильда» Алексея Учителя по состоянию на 13:30 мск пятницы 27 октября составили почти 33 млн руб., свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы продажи продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС). За первый день на 5,9 тыс. сеансах побывали более 123,7 тыс. зрителей.

По кассовым сборам «Матильда» незначительно уступает другой премьере четверга — «Последнему богатырю». Сборы этой картины, снятой продюсерской группой Yellow, Balck and White и американской Walt Disney Co., за первый день, по сведениям ЕАИС, приблизились к 36,9 млн руб. Билеты на почти 6,6 тыс. сеансов купили 158,3 тыс. человек.

Для сравнения: сборы фильма «Крым» Алексея Пиманова в первый день проката, 28 сентября, составили, по данным ЕАИС, 24,9 млн руб. При этом картина в тот день демонстрировалась на 7 тыс. сеансах, но фильм посетили только 104,9 тыс. зрителей.

В объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино», по словам ее представителя Александры Артамоновой, в первый день проката «Последний богатырь» и «Матильда» показали практически одинаковые показатели по сборам — по 5,9 млн руб. «Мы довольны результатами первого дня проката фильма «Матильда», — отметила Артамонова. — Но какой-то особенный зрительский ажиотаж вокруг этой картины не наблюдаем. Идет ровное заполнение зала, как на этот фильм, так и на другие, стартовавшие одновременно с ним». В первую неделю в объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» (всего 622 залов в 75 кинотеатрах) запланировано более 800 показов «Матильды». От результатов первой недели будет зависеть график показаов фильма в последующие дни, уточнила Артамонова.

«Учитывая тот факт, что от прямой рекламы «Матильды» отказались практически все федеральные каналы, стартовый четверг можно считать удачным, — утверждает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт. — Однако рынок, скорее, ждал, что по итогам четверга на первом месте все же окажется «Матильда», а не «Последний богатырь». Но у «Богатыря» все было прекрасно с рекламой, и у него была поддержка ВГТРК», — считает Вогт.

По итогам уикенда «Последний богатырь» может показать второй или даже первый стартовый результат среди российских картин этого года, «Матильда» — третий, прогнозирует «Бюллетень кинопрокатчика». Пока лидером среди отечественных фильмов является «Притяжение» Федора Бондарчука с 394 млн руб. за первые четыре дня проката.

Как правило, кинотеатры оставляют себе половину кассовых сборов, 10-15% забирает прокатчик (у «Матильды» это компания «Каро Премьер», у «Последнего богатыря» — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing), остальное достается создателям фильма. Сборы от фильма должны быть в 2,5 раза больше, чем бюджет картины, тогда фильм будет считаться окупившимся, напоминает Вогт.

Производственный бюджет «Матильды» достиг $25 млн (более 1,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 27 октября), указано на сайте «Кинопоиск». Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее заявляла, что бюджет «Матильды» составил 814 млн руб., из которых 280 млн руб. из которых — это госсубсидии.

Фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Депутат Госдумы Наталья Поклонская последовательно выступала с критикой картины и направляла запросы в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, МВД с просьбой провести проверку фильма и схем его финансирования. По мнению Поклонской, лента является «антиисторической подделкой», направленной «на клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царем страстотерпцем Николаем II и его семьей».