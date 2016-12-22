Первую модель советского спутника продали на аукционе за $847,5 тыс.

Первая модель советского искусственного спутника «Спутник-1» ушла с молотка на британском аукционе Bonhams анонимному покупателю за $847,5 тыс. Это почти в пять раз превышает стартовую цену лота

Фото: ТАСС / AFP

На торгах британского аукционного дома Bonhams, который прошел в среду, 27 сентября в Нью-Йорке, продали первую модель советского искусственного спутника Земли «Спутник-1» с чешским радиопередатчиком Tesla Maj 620A, говорится на сайте аукционного дома.

Стартовая цена лота составила $48 тыс. Предпродажная оценка — $150 тыс. Однако собственник — он предпочел остаться анонимным — предложил по телефону цену почти в пять раз больше. В итоге аукционный дом отпустил раритет с молотка за $847, 5 тыс.

«Спутник-1» является первым искусственным спутником Земли. Он представляет собой полированную алюминиевую сферу с четырьмя антеннами. Модель искусственного спутника, которую продали на торгах, установлена на подставке из марганцевой латуни. Общий вес всего лота составляет почти 45,5 кг, а его высота — почти 2 м. Как следует из описания лота на сайте Bonhams, модель является редкой, она была создана в ОКб-1 (в настоящее время — РКК «Энергия») в 1957 году для тестирования электромагнитной совместимости и электромагнитных помех. Всего в настоящее время, подчеркивают в аукционном доме, существуют пять моделей первого искусственного спутника Земли, одна из которых находится в музее российской РКК «Энергия», другая — в Музее полетов в американском штате Вашингтон, еще три принадлежат частным коллекционерам.