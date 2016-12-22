Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами

Павел Дуров Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщил, что получил предупреждение от Google о попытках взлома со стороны «правительственных» хакеров. «Почему-то я не удивлен», добавил он

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и приложения Telegram Павел Дуров заявил, что получил предупреждение от Google о том, что некие «правительственные» хакеры могут попытаться взломать его аккаунт.

«Google утверждает, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен», — написал Дуров на своей странице в Twitter.

Правительство какой страны стоит за хакерами, в предупреждении Google не уточняется. Дуров также не дает каких-либо других комментариев.