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Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами
19:20
Мария Бондаренко
Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами

Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщил, что получил предупреждение от Google о попытках взлома со стороны «правительственных» хакеров. «Почему-то я не удивлен», добавил он

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и приложения Telegram Павел Дуров заявил, что получил предупреждение от Google о том, что некие «правительственные» хакеры могут попытаться взломать его аккаунт.

«Google утверждает, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен», — написал Дуров на своей странице в Twitter.

Правительство какой страны стоит за хакерами, в предупреждении Google не уточняется. Дуров также не дает каких-либо других комментариев. 

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