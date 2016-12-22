Владелец «Р-Фарма» стал соучредителем разработчика робота-повара

Владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик стал соучредителем ООО «Молей Роботикс Рус». Его партнер в этой компании — британская фирма, которая разрабатывает роботизированную кухню

Алексей Репик (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Как сообщает издание Vademecum, Репик зарегистрировал компанию в России на паритетных началах с основателем британской Moley Robotics Марком Олейником. Последняя занимается разработкой домашнего робота-повара, который сам будет готовить и обращаться с приборами и управляться дистанционно со смартфона.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Молей Роботикс Рус» была зарегистрирована 17 августа. Ее генеральным директором является Олейник, а учредителями — Олейник и Репик.

Сам Репик (занимающий 116-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $900 млн) заявил, что новая компания «не имеет ничего общего с фармацевтикой», а от дальнейших комментариев отказался.

Робот-повар был представлен еще в 2015 году. В рекламном ролике показывалось, как аппарат при помощи двух манипуляторов пользуется блендером, кладет спагетти в кастрюлю, добавляет специи к блюду на сковородке. Основатели компании уверяли, что в программу можно будет закладывать различные рецепты и аппарат будет правильно их готовить, а после еды мыть посуду.

Видео: CNET

В 2015 году Moley Robotics утверждала, что первая роботизированная кухня появится уже в 2017 году и будет стоить $75 тыс., писало тогда издание Business Insider. Теперь сроки появления аппарата перенесены на 2018 год.