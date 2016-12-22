Владелец «Р-Фарма» стал соучредителем разработчика робота-повара

Как сообщает издание Vademecum, Репик зарегистрировал компанию в России на паритетных началах с основателем британской Moley Robotics Марком Олейником. Последняя занимается разработкой домашнего робота-повара, который сам будет готовить и обращаться с приборами и управляться дистанционно со смартфона.
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Молей Роботикс Рус» была зарегистрирована 17 августа. Ее генеральным директором является Олейник, а учредителями — Олейник и Репик.
Сам Репик (занимающий 116-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $900 млн) заявил, что новая компания «не имеет ничего общего с фармацевтикой», а от дальнейших комментариев отказался.
Робот-повар был представлен еще в 2015 году. В рекламном ролике показывалось, как аппарат при помощи двух манипуляторов пользуется блендером, кладет спагетти в кастрюлю, добавляет специи к блюду на сковородке. Основатели компании уверяли, что в программу можно будет закладывать различные рецепты и аппарат будет правильно их готовить, а после еды мыть посуду.
В 2015 году Moley Robotics утверждала, что первая роботизированная кухня появится уже в 2017 году и будет стоить $75 тыс., писало тогда издание Business Insider. Теперь сроки появления аппарата перенесены на 2018 год.В феврале этого года Репик в рамках инвестиционного форума в Сочи ответил на вопрос РБК о том, что будет, если роботы заменят людей. По его словам, этого никогда не произойдет: «Робот — это помощник, робот — это возможность направить свой ресурс, свой божий дар, вот эту человеческую душу, раскрыть потенциал. Я не представляю себе робота-предпринимателя. Я представляю себе робота, который помогает предпринимателю реализовывать свои смелые задумки. Но смелые задумки — это все-таки удел человека».