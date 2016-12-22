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«Яндекс.Такси» впервые раскрыл общее количество совершенных поездок
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«Яндекс.Такси» впервые раскрыл общее количество совершенных поездок
Технологии и медиа, 13:15
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«Яндекс.Такси» впервые раскрыл общее количество совершенных поездок
«Яндекс» впервые раскрыл число поездок, совершенных через сервис «Яндекс.Такси», — 335 млн с момента его запуска в 2011 году. Выручка от сервиса впервые превысила доходы «Яндекса» от электронной коммерции
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

С момента запуска сервиса в 2011 году через «Яндекс.Такси» было совершено суммарно 335 млн поездок (данные на конец сентября текущего года). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

В сообщении также отмечается, что данные приводятся по всем странам, где присутствует «Яндекс.Такси». На конец третьего квартала 2017 года сервис был доступен в 150 городах в шести странах (помимо России это Грузия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Армения), к нему подключены 280 тыс. водителей. Для сравнения, в декабре 2016 года «Яндекс.Такси» работал в 49 крупных городах. Тогда «Яндекс» впервые раскрыл число поездок за месяц — их насчитывалось 16,2 млн, что в 5,6 раза больше, чем на декабрь 2015 года.

«Этот рост связан с географической экспансией сервиса», — указывается в сообщении компании.

Всего за третий квартал текущего года число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 360% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Абсолютных значений за квартал компания не раскрывает.

Для сравнения, на конец мая 2017 года в Uber было совершено по всему миру 5 млрд поездок. Сервис был запущен в 2010 году и сейчас действует в 24 странах.

Выручка «Яндекс.Такси» по итогам третьего квартала выросла на 96% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, до 1,15 млрд руб. Это впервые превысило выручку направления электронной коммерции, которая в третьем квартале составила 1,06 млрд руб.

Общая выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») в третьем квартале равнялась 23,438 млрд руб., что на 21% больше, чем год назад.

Традиционно сервисы такси не раскрывают своих операционных показателей. Как ранее писал РБК со ссылкой на источник, по совершенным поездкам в сутки по итогам 2016 года в России лидировал сервис RuТaxi, осуществляющий около 1 млн поездок в день, далее шли «Максим» с 700–800 тыс. и Fasten с 200–300 тыс. поездок. Через Uber совершалось 150–170 тыс. поездок в сутки, через Gett — 150 тыс.

В июле 2017 года Uber и «Яндекс» объявили об объединении своих бизнесов в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, создав совместную компанию, которая оценивается в $3,7 млрд. Uber и «Яндекс» инвестируют в нее $225 млн и 100 млн соответственно. Еще раньше, в мае, об объединении заявили RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi). По заявлению компаний, объединенный игрок станет крупнейшим агрегатором такси с 1,5 млн поездок в день.

Автор: Ирина Ли.
Теги: такси , «Яндекс» , поездки , «Яндекс.Такси»
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