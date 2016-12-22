Управлять кинотеатрами на окраинах Москвы будет южнокорейская сеть

На российский рынок вышла южнокорейская кинотеатральная сеть CJ CGV. Она будет отвечать за кинопоказ в 33 зданиях в спальных районах Москвы, построенных еще в советские времена как кинотеатры: «Рассвет», «Будапешт», «Саяны» и пр.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский девелопер ADG Group и южнокорейская кинотеатральная сеть CJ CGV объявили о создании совместного предприятия. Компания, в которой у ADG Group будет 30%, а у ​CJ CGV — 70%, станет оператором кинопоказа в 33 районных досуговых центрах в Москве, принадлежащих ​ADG Group. Всего созданная сеть будет управлять 160 кинозалами, указано в сообщении.

В конце 2014 года ADG Group приобрела у правительства Москвы 39 зданий кинотеатров в спальных районах: «Аврора», «Ангара», «Ашхабад», «Байконур», «Будапешт», «Звездный», «Марс», «Патриот», «Рига» и т. д. За объекты общей площадью 166 тыс. кв. м структура, связанная с ADG Group, тогда заплатила 9,6 млрд руб. На тот момент кинопоказом ​ продолжали заниматься всего 11 заведений, рассказывал в январе этого года в интервью «Коммерсанту» управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский.

На месте устаревших советских кинотеатров ADG Group планирует открыть, по собственному определению, «новый формат коммерческой недвижимости» — районные центры. Помимо кинотеатра, в таких зданиях, по замыслу новых собственников, будут магазины, кафе, рестораны, помещения для различных студий и мастерских. Все здания должны быть реконструированы по проекту архитектора Аманды Левит. Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб., говорил «Коммерсанту» Печерский, добавляя, что ВТБ открыл группе кредитную линию на 46 млрд руб.

Всего в России по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывалось, по данным «Невафильм Research», более 1,4 тыс. коммерческих кинотеатров на 4,5 тыс. цифровых залов. Крупнейшим игроком является принадлежащая Александру Мамуту объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино»: она управляет 75 кинотеатрами с 622 залами на 106,5 тыс. мест.

Со своими 160 кинозалами новая сеть займет около 3,6% всего российского рынка

СП, название которого пока еще обсуждается, будет отвечать непосредственно за киноэтаж в обновленных досуговых центрах, объяснила РБК представитель ADG Group Мария Бельницкая. По ее словам, полезная для аренды площадь киноэтажа составит в среднем около 1,5 тыс. кв. м. В целом полезная для аренды площадь принадлежащих ADG Group варьируется от 3,5 тыс. до 30,8 тыс. кв. м, указано на сайте девелопера.

Концепцию киноэтажа разработает южнокорейская CJ CGV, первые обновленные кинотеатры должны открыться в 2018 году, сообщила Бельницкая.

Про вкл​ад каждой стороны в СП Бельницкая не ответила.

В CJ CG пока не ответили на запрос РБК.

CJ CGV управляет более чем 400 кинотеатрами на 3 тыс. экранов в Южной Корее, Китае, Индонезии, Мьянме, Вьетнаме, Турции и США. Выручка кинотеатральной сети в прошлом году превысила 914,6 млрд вон ($757 млн), операционная прибыль 62 млрд вон ($51,3 млн), чистая прибыль — 37,3 млрд вон ($30,8 млн), указано на сайте CJ CGV. Сеть входит в CJ Group, чья выручка в 2016 году достигла почти 24 трлн вон (около $198 млрд).

ADG Group основана в 2003 году бывшим топ-менеджером Альфа-банка Михаилом Печерским в партнерстве с основателем сети «Эльдорадо» Игорем Яковлевым (позже вышел из проекта). Газета «Коммерсантъ» утверждала, что одним из бенефициаров группы является Сергей Васильев, гендиректор «Национального рекламного альянса» — компании, которая с 2017 года размещает рекламу практически на всем российском ТВ.