Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8

Гаджет от Samsung Electronics поступит в продажу в середине сентября. Цена Galaxy Note 8 составит около 70 тыс. руб.

Фото: Drew Angerer / AFP

Компания Samsung Electronics 23 августа презентовала свой новый смартфон Galaxy Note 8. Презентация проходила в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на YouТube-канале Samsung Mobile.

Новый гаджет получил экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2960x1440 пикселей. Это крупнейший экран в серии смартфонов Note, сообщил разработчик. Новый смартфон получил две 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельную фронтальную.

Note 8 оснащен 8-ядерным процессором, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Потенциальные владельцы нового смартфона получат также стилус S Pen с более тонким наконечником и улучшенной чувствительностью.

Новый Galaxy Note имеет также защиту от пыли и воды и возможности для биометрической аутентификации, включая сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза.

Фото: Drew Angerer / AFP

«Мы благодарны пользователям за преданность смартфонам серии Galaxy Note, именно это вдохновило нас на усовершенствования. От «безграничного» экрана до улучшенного электронного пера S Pen и выдающейся основной двойной камеры Galaxy Note 8 позволяет людям осуществлять то, что раньше казалось невозможным», — сказал глава мобильного подразделения Samsung Electronics Ди Джей Кох.

Galaxy Note 8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трех цветах: «черный бриллиант», «желтый топаз» и «синий сапфир». Предзаказ новых смартфонов доступен на сайте Samsung. Стоимость Galaxy Note 8 составит 69 990 руб.