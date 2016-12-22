В Белоруссии Объединенный институт машиностроения представил первый электромобиль собственного производства. Машина может развивать скорость до 110 км/ч, для зарядки ей понадобится от четырех до шести часов

Фото: Совет министров Республики Беларусь

Белоруссия представила первый электромобиль собственного производства, об этом рассказал генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко, передает агентство БелТА.



«Прошло меньше года — и перед вами экспериментальный образец, со всеми его характеристиками, внешним видом и электрическими компонентами, которые мы создали с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении», — рассказал он.

«Год назад мы пришли с предложением его создать к председателю президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову. Он поддержал эту идею», — добавил Поддубко.

Фото: Совет министров Республики Беларусь

«Мощность двигателя — 60 кВт, это где-то 80 л.с.», — заявил он. «Этого вполне достаточно для работы в городе. Максимальная скорость, которую мы испытывали на этом полигоне, — 110 км/ч. Время разгона до 100 км/ч мы пока до конца не определили — жалеем автомобиль, поэтому поставили электронную систему защиты», — пояснил Поддубко, отметив, что со временем все характеристики будут выявлены и, если надо, подкорректированы.

По информации производителей, накопитель энергии электромобиля можно заряжать от розетки или специального зарядного устройства. «Если напряжение 220 В, то он заряжается шесть часов, если зарядка на больший ток, то около четырех часов», — пояснил Поддубко.

В июле автопроизводитель Volvo заявил, что все новые машины компании будут электромобилями и гибридами. «Это означает, что в будущем не будет автомобилей Volvo без электродвигателя», — заявил тогда генеральный директор Volvo Хокан Самуэльсон. Он также заверил, что Volvo больше не будет разрабатывать новые модели двигателей внутреннего сгорания.

Как рассказали тогда эксперты РБК, широкому распространению электрокаров в России мешают неразвитость инфраструктуры и высокая стоимость таких машин.