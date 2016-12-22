В Твери погиб разработчик IT-системы управления войсками Минобороны

На прошлой неделе правоохранительные органы Твери сообщили о гибели жителя Москвы Никиты Сабурина — его тело нашли в Волге. Как выяснил РБК, погибший занимался разработкой IT-систем для российских оборонных предприятий

Фото: fotostrana.ru

Найденный мертвым 15 августа в Твери житель Москвы Никита Сабурин занимал руководящие должности в крупных оборонных предприятиях и разрабатывал IT-системы для Минобороны, рассказал РБК экс-коллега Сабурина и подтвердили двое его знакомых.

О пропаже Сабурина 13 августа сообщил Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова». Согласно информации в ориентировке, он приехал из Москвы в Тверь к матери и в ночь на 13 августа перестал выходить на связь. В соцсети «ВКонтакте» видно, что днем 14 августа был зафиксирован последний вход в его аккаунт. На следующий день, 15 августа, представители ВПСО «Сова» сообщили, что тело Сабурина найдено, он погиб. В сообщении МЧС России по Тверской области говорилось, что тело мужчины с похожими данными и аналогичной датой рождения было найдено в акватории Волги.

Военный разработчик

До последнего момента​ Сабурин руководил одним из отделов в оборонном холдинге РТИ, который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, рассказал его бывший коллега и подтвердил один из руководителей Сабурина в РТИ.

«В РТИ он руководил процессом разработки технической документации. Детали, касающиеся нашей работы, я не могу раскрывать», — сообщил РБК топ-менеджер РТИ. Холдинг работает на рынке оборонных решений, комплексных систем безопасности и микроэлектронных решений. Официальный представитель РТИ не ответил на запрос РБК.

Согласно профилю Сабурина в LinkedIn, до ухода в РТИ он с 2011 года работал в Центральном научно-исследовательском институте экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), который входит в «Ростех» и называется «ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи оборонно-промышленного комплекса». В его резюме (есть в распоряжении РБК) говорится, что в ЦНИИ ЭИСУ он был директором Центра методологии и архитектуры, где руководил «разработкой программного продукта в интересах государственного заказчика» и получил опыт «создания систем связи, вычислительной и программной инфраструктуры министерств и ведомств».

Источник, близкий к «Ростеху», и один из знакомых Сабурина рассказали РБК, что он принимал непосредственное участие в разработке единой системы управления войсками «Заря», испытания которой в сентябре 2012 года проходили на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2012». Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин тогда заявлял, что «Заря» позволяет добиться «сетецентризма в управлении войсками и оружием», то есть их объединения в единую сеть. Так, система позволяет передавать разведывательную информацию, сведения о цели командиру, после чего — задействовать средства поражения, открыть огонь, применить авиацию, артиллерию или ракетные войска.

В пресс-службе «Ростеха» от комментариев отказались.

Со слов родственников, у погибшего из личных вещей пропали два сотовых телефона и две банковские карточки, сообщил РБК представитель пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Тверской области (СКР). Коллега Сабурина утверждает, что из Твери он собирался поехать в Санкт-Петербург на совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» (пройдут с 14 по 20 сентября).

По словам представителя тверского управления СКР, криминальная версия смерти Сабурина на данный момент не рассматривается. Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти мужчины было попадание воды в дыхательные пути при утоплении, каких-либо телесных повреждений обнаружено не было.

Доследственная проверка продолжается. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств в произошедшего, содействие в установлении которых оказывают сотрудники отдела уголовного розыска Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери», — сообщили в СКР.

На момент публикации в Минобороны не ответили на запрос РБК.