«Тебя тут не обижают?»: что Владимир Путин делал в «Яндексе»

21 сентября Владимир Путин приехал в офис «Яндекса» в Москве. Президент поздравил компанию с 20-летием, ознакомился с проектом беспилотного автомобиля и поговорил с голосовым помощником «Алиса». Главное — в обзоре РБК

Владимир Путин во время посещения офиса компании «Яндекс» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Первый визит

О визите президента в «Яндекс» стало известно ​накануне юбилея компании 14 сентября. Позже Кремль подтвердил эту информацию. Незадолго до этого источник РБК рассказал, что ​в рамках визита президенту покажут прототип беспилотного автомобиля, над которым компания работает с 2016 года.

СМИ сообщали, что в день визита Владимира Путина в офисе «Яндекса» усилили меры безопасности. В частности, сотрудникам компании запретили пользоваться машинами и вставать с рабочих мест. Некоторых просили работать из дома.

Офис на Дальнем Востоке

Во время встречи с руководством компании Путину показали карту России, на которой были отмечены города, в которых есть офисы разработки «Яндекса», — Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В ответ на это Путин порекомендовал обратить внимание на Дальневосточный федеральный округ и подумать об открытии офиса там. «Понимаем, замечание принято», — ответил гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин.

Искусственный интеллект

В ходе визита Путин также поинтересовался, когда искусственный интеллект «съест» человеческий. «Надеюсь, что никогда», — ответил генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, добавив, что, по его прогнозам, в ближайшее время «искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного и мы не будем этого замечать».

Голосовой помощник «Алиса»

Президент также пообщался с голосовым помощником «Алиса» — одним из последних проектов «Яндекса», созданным по аналогу сервиса Siri от Apple. «Тебя тут не обижают?» — спросил Путин. После ответа «Алисы» Путин отметил, что «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа».

«Мы сами не знаем, что она ответит. Она может давать разные ответы на один и тот же вопрос», — ответил технический директор «Яндекса» Михаил Парахин.

По словам разработчиков нового сервиса, запуск голосового поисковика запланирован на 10 октября.

Видео: РБК

Беспилотный автомобиль

В конце встречи Путину продемонстрировали беспилотный автомобиль на базе гибридной Toyota Prius+, работы над которым «Яндекс» ведет с 2016 года. Как сообщил корреспондент РБК, глава государства убедился, что машина может перемещаться без водителя.​