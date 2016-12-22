Министр связи спрогнозировал исчезновение роуминга через 5-7 лет

Внутрисетевой и международный роуминг скоро исчезнут, читает глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, к этому приведет выравнивание цен на услуги связи

Николай Никифоров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр связи и массовых коммуникаций заявил, что само понятие международного роуминга может исчезнуть в ближайшие пять-семь лет, а внутрисетевой роуминг «уйдет в прошлое» уже в начале 2018 года. Об этом Николай Никифоров рассказал на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает ТАСС.

«Убежден, что лет через пять-семь лет это понятие уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке», — сказал он.

По мнению чиновника, к этому приведет выравнивание цен на услуги связи в международном роуминге с тарифами внутри страны. Задачей Минкомсвязи Никифоров видит борьбу со злоупотреблениями со стороны операторов.

«Наша задача заключается в том, чтобы здесь максимально не было недобросовестного злоупотребления ценами. Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены тоже снизить», — сказал Никифоров.

Рассуждая о более близкой перспективе исчезновения внутрисетевого роуминга, он отметил, что этот процесс будет связан не с инициативой государства, а там, что «сами операторы перестроят тарифные планы». «Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что есть различие между внутрисетевым роумингом одного оператора и национальным роумингом. «В России есть небольшие сотовые операторы, которые работают в одном или нескольких регионах и не представлены на территории всей страны. Если мы приедем в другой регион, то срабатывает национальный роуминг, когда sim-карта одного оператора обслуживается в сети другого», — пояснил он.

По словам министра, если отменять роуминг между операторами, то путешествующие владельцы сотовых просто будут оставаться без связи в регионах, где их домашняя сеть не представлена. А задача проследить за тем, чтобы в этом случае не было «никаких экономически необоснованных наценок», ложится на Минкомсвязь и ФАС.

Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) на момент публикации не ответили на запрос РБК.

В середине июля ФАС вынесла предупреждение операторам «большой четверки» — МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2). Надзорное ведомство посчитало, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и при поездках клиента по России нарушает п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Антимонопольное законодательство запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение, ограничивать конкуренцию, устанавливая различные цены на один и тот же товар, не обосновывая это экономически, технологически и иным образом.

Представители «большой четверки» выступали против отмены наценки на услуги внутреннего роуминга, объясняя свою позицию тем, что несут повышенные затраты, передавая трафик между регионами или используя сети других операторов.



В сентябре Минкомсвязи и ФАС установили для операторов срок, к которому они должны выполнить это предписание — до июля 2018 года. Тогда же Никифоров сообщил, что будет продолжена работа и над отменой национального роуминга (использование услуг другого оператора в тех регионах, где нет сети у компании, с которой был заключен договор) и роуминга внутри ЕврАзЭс.