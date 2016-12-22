Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,84 57,38 EUR Нал. 68,32 67,72 USD Бирж. 57,58 +0,31 EUR Бирж. 67,99 +0,08 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5647,40 -48,24 ММВБ 2074,58 +0,09% РТС 1135,01 -0,32% Brent 56,71 -1,08% DJIA 23163,04 +0,02% Nasdaq 6605,07 -0,29% FTSE 7549,95 +0,36%
В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180
Лента новостей
В МВД назвали срок возможной установки постов на границе с Белоруссией 12:48, Общество В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180 12:44, Технологии и медиа Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно 12:41, Политика СМИ сообщили о столкновениях пешмерга и иракских военных под Киркуком 12:39, Политика Отстраненный от футбола Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина 12:34, Спорт Microsoft стала дороже $600 млрд впервые со времен пузыря доткомов 12:30, Бизнес Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу «боярышника» 12:29, Общество Шрёдер рассказал об отношениях с Сечиным после прихода в «Роснефть» 12:17, Бизнес ВАК отказалась выдать члену президиума аттестационное дело Мединского 12:12, Общество В Госдуму внесли законопроект о «народных инспекторах» 12:06, Общество Цепи, меняющие мир: обзор российских блокчейн-проектов 11:57, Партнерский материал Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии» 11:57, Общество Изготовители надгробий опровергли дефицит гранита из-за «Моей улицы» 11:41, Общество Роскачество привлекло в наблюдательный совет Собчак и Бондарчука 11:31, Общество В Свердловской области врачи оставили кусок перчатки в животе женщины 11:18, Общество Госдума разрешила приставам без полиции задерживать за долги по алиментам 11:14, Общество Более 20 человек получили ранения в ДТП с пассажирским автобусом в Турции 11:01, Общество Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты 11:00, Общество Twitter ограничит контент со сценами насилия 10:56, Технологии и медиа Российский нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров НХЛ 10:55, Спорт Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли 10:55, Экономика Фокусника Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании 10:36, Общество Тест: что вы знаете о зимнем вождении 10:17, Партнерский материал У гримера киностудии «Мосфильм» из квартиры похитили 1 млн руб. 10:09, Общество В Австралии закроется последний автомобильный завод 10:09, Бизнес Как путешествуют коммерческие грузы из точки А в пункт Б 10:01, РБК и ВМТП
В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180
Технологии и медиа, 12:44
0
В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180
Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, который американская компания ULA планирует ставить на свои новые ракеты Vulcan, ими США заменят ракету Atlas V, на которой установлен российский двигатель РД-180
Сборочный цех ракетных двигателей серии РД-180 (Фото: @blueorigin / Twitter)

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin провела первые огневые испытания ракетного двигателя BE-4, который работает на жидком кислороде и жидком метане в качестве окислителя и топлива. Об этом сообщает Popular Mechanics. Журнал отмечает, что новый двигатель может стать самым мощным американским ракетным двигателем на ближайшие десятилетия.

Blue Origin планирует использовать двигатель, но своей новой тяжелой ракете New Glenn, но двигатель может использоваться и совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance, которое производит ракеты Altlas V и планирует производить ракету Vulcan.

Во время огневых испытаний двигатель BE-4 разогнался до 50% своей мощности за три секунды. Blue Origin начала разработку двигателя еще в 2011 году, но публично объявила об этом только в 2014 году.

Как отмечает PM, BE-4 первый крупный ракетный двигатель, который с нуля разрабатывает частная компания. По задумке, его тяга должна достигать 2400 кН на уровне моря: BE-4 мощнее главного двигателя Space Shuttle и разрабатываемого SpaceX двигателя Reptor, который компания Илона Маска будет ставить на тяжелые ракеты Big Falcon. Двигатель предполагает многоразовое использование.

Blue Origin миллиардера Безоса ранее фокусировалось на разработке небольших суборбитальных ракет многоразового использования New Shepard. На них компания может на несколько минут доставить туристов на высоту орбиты. С двигателем BE-4 ракета New Glen, которая будет представлена в двух- и трехступенчатых вариантах, будет способна как минимум доставлять грузы и экипажи на низкую околоземную орбиту. BE-4 будет использоваться для разгона как первой, так и второй ступеней. Blue Origin планирует запустить новую ракету в 2020 году.

СП United Launch Alliance заявило о планах ставить BE-4 на свои новые ракеты Vulcan еще в апреле 2015 года. Пока что в распоряжении ULA две ракеты-носителя: Atlas V (использует российский двигатель РД-180) и Delta IV (использует двигатель RS-68 американской Rocketdyne). Минобороны США проводит почти все свои пуски на ракетах ULA. Как отмечает PM, Vulcan с двигателем BE-4 «возможность для ULA построить РН, которая будет дешевле не только дорогостоящей Delta IV, но и Atlas V».

Российский ракетный двигатель РД-180 (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Впрочем, в мае 2017 года BE-4 потерпела неудачу: при испытаниях взорвался силовой блок двигателя. А Rocketdyne пытается через конгресс вынудить ULA устанавливать на свои ракеты новые двигатели Rocketdyne AR1.​ Пока что ULA сохраняет приверженность разработке компании Безоса. Первый запуск Vulcan с новым двигателем ожидается в 2019 году.

Соглашение о поставках РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1990-х годах. С тех пор двигатель используются на ракетах Atlas III и Atlas V. В 2014 году РД-180 попали под санкции США, но спустя несколько дней запрет на поставку двигателей сняли, так как в Вашингтоне посчитали, что закупка двигателей у «Энергомаш» не противоречат антироссийским санкциям.

С тех пор регулярно появляются сообщения о том, что США пытаются ускорить процесс замены российских РД-180. Например, конгресс поручал Пентагону отказаться от пусков военных спутников на российских двигателях к 2019 году, но в военном ведомстве издержки от таких мер посчитали большими потенциальной выгоды. Газета «Коммерсантъ» вовсе писала, что United Launch Alliance планирует купить новую партию РД-180.

РД-180 не единственный российской двигатель, поставляемый на экспорт. Еще есть РД-181, который ставят на первую ступень ракеты Antares компании Orbital Sciences Corporation.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Россия , США , Blue Origin
Главное
Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу «боярышника» Общество
Материалы по теме
NASA показало последние снимки погибшего на Сатурне Cassini Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал случайной разгерметизацию капсулы с экипажем МКС Общество
«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку