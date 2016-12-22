В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180

Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, который американская компания ULA планирует ставить на свои новые ракеты Vulcan, ими США заменят ракету Atlas V, на которой установлен российский двигатель РД-180

Сборочный цех ракетных двигателей серии РД-180 (Фото: @blueorigin / Twitter)

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin провела первые огневые испытания ракетного двигателя BE-4, который работает на жидком кислороде и жидком метане в качестве окислителя и топлива. Об этом сообщает Popular Mechanics. Журнал отмечает, что новый двигатель может стать самым мощным американским ракетным двигателем на ближайшие десятилетия.

Blue Origin планирует использовать двигатель, но своей новой тяжелой ракете New Glenn, но двигатель может использоваться и совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance, которое производит ракеты Altlas V и планирует производить ракету Vulcan.

Во время огневых испытаний двигатель BE-4 разогнался до 50% своей мощности за три секунды. Blue Origin начала разработку двигателя еще в 2011 году, но публично объявила об этом только в 2014 году.

Как отмечает PM, BE-4 первый крупный ракетный двигатель, который с нуля разрабатывает частная компания. По задумке, его тяга должна достигать 2400 кН на уровне моря: BE-4 мощнее главного двигателя Space Shuttle и разрабатываемого SpaceX двигателя Reptor, который компания Илона Маска будет ставить на тяжелые ракеты Big Falcon. Двигатель предполагает многоразовое использование.

Blue Origin миллиардера Безоса ранее фокусировалось на разработке небольших суборбитальных ракет многоразового использования New Shepard. На них компания может на несколько минут доставить туристов на высоту орбиты. С двигателем BE-4 ракета New Glen, которая будет представлена в двух- и трехступенчатых вариантах, будет способна как минимум доставлять грузы и экипажи на низкую околоземную орбиту. BE-4 будет использоваться для разгона как первой, так и второй ступеней. Blue Origin планирует запустить новую ракету в 2020 году.

СП United Launch Alliance заявило о планах ставить BE-4 на свои новые ракеты Vulcan еще в апреле 2015 года. Пока что в распоряжении ULA две ракеты-носителя: Atlas V (использует российский двигатель РД-180) и Delta IV (использует двигатель RS-68 американской Rocketdyne). Минобороны США проводит почти все свои пуски на ракетах ULA. Как отмечает PM, Vulcan с двигателем BE-4 «возможность для ULA построить РН, которая будет дешевле не только дорогостоящей Delta IV, но и Atlas V».

Российский ракетный двигатель РД-180 (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Впрочем, в мае 2017 года BE-4 потерпела неудачу: при испытаниях взорвался силовой блок двигателя. А Rocketdyne пытается через конгресс вынудить ULA устанавливать на свои ракеты новые двигатели Rocketdyne AR1.​ Пока что ULA сохраняет приверженность разработке компании Безоса. Первый запуск Vulcan с новым двигателем ожидается в 2019 году.

Соглашение о поставках РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1990-х годах. С тех пор двигатель используются на ракетах Atlas III и Atlas V. В 2014 году РД-180 попали под санкции США, но спустя несколько дней запрет на поставку двигателей сняли, так как в Вашингтоне посчитали, что закупка двигателей у «Энергомаш» не противоречат антироссийским санкциям.

С тех пор регулярно появляются сообщения о том, что США пытаются ускорить процесс замены российских РД-180. Например, конгресс поручал Пентагону отказаться от пусков военных спутников на российских двигателях к 2019 году, но в военном ведомстве издержки от таких мер посчитали большими потенциальной выгоды. Газета «Коммерсантъ» вовсе писала, что United Launch Alliance планирует купить новую партию РД-180.

РД-180 не единственный российской двигатель, поставляемый на экспорт. Еще есть РД-181, который ставят на первую ступень ракеты Antares компании Orbital Sciences Corporation.