Tele2 обещал выйти в плюс в течение двух лет

Сотовый оператор «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) выйдет на положительные показатели по прибыли в ближайшие год-два, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на годовом собрании акционеров, передает корреспондент РБК.
По словам Осеевского, в этом году Tele2 вряд ли покажет положительный результат по прибыли, однако это вопрос времени. «Выручка оператора находится сейчас на уровне 120 млрд руб., и она растет, — отметил Осеевский. — Растут абонентская база и средняя доходность на одного абонента».
Госоператору принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», остальное — у Tele2 Russia Holding AB, который принадлежит ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банку «Россия» Юрия Ковальчука (10%). В феврале 2017 года стало известно, что у госоператора меняется руководство — Осеевский занял пост президента вместо Сергея Калугина. Одной из возможных причин кадровых изменений могло стать нежелание бывшего руководителя госопреатора проводить сделку по увеличению доли «Ростелекома» в «Т2 РТК Холдинге». Сам Осеевский, в начале марта заявил, что «Ростелеком» «думает над тем, необходимо ли получить контроль в «Т2 РТК Холдинге»,
Президент «Ростелекома» подчеркнул, что госоператор не видит будущего для своей цифровой стратегии без участия мобильного оператора Tele2.
«Мы [«Ростелеком»] с Tele2 консолидируем закупки, вырабатываем методики оценки финансовых результатов, обсуждаем возможность объединиться в одном офисе, обсуждаем работу нас, как виртуального оператора, у нас неплох ARPU (средняя выручка на одного пользователя. — РБК)», — говорит Осеевский. У «Ростелекома» нет срока по закрытию сделки с Tele2, это важная, но вторичная задача, заметил он.
По оценке аналитической компании AC&M, 31 декабря 2016 года у «Т2 РТК Холдинга» в России было 39 млн абонентов. По сравнению с концом 2015 года абонентская база компании выросла на 5,4%. За 2016 год выручка Tele2 увеличилась на 11%, до 105,8 млрд руб., а убыток возрос вдвое, до 15,6 млрд руб., следует из отчетности «Ростелекома».