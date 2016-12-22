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Интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным стал меньше
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Интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным стал меньше
Прямая линия Путина, 13:16
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Интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным стал меньше
Аудитория «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2017 году превысила 6 млн человек. Однако интерес россиян к программе по сравнению с прошлым годом снизился. Эксперты связывают это с «износом формата» и отсутствием глобальной геополитической повестки
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Россияне стали меньше смотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствует статистика измерителя Mediascope (прежнее название TNS Russia), которая есть у РБК.

В общей сложности «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая вышла в эфир в четверг, 15 июня, посмотрели 6,18 млн зрителей. Охват передачи (количество людей, которые смотрели ее хотя бы в течение одной минуты) составил 20,1%, или 13,9 млн человек. Для сравнения: в 2016 году программу посмотрели 7,13 млн россиян, а ее охват достигал 23,6%, или 16,2 млн зрителей.

Телевизионный рейтинг прямой линии в 2017 году составил 8,9% по сравнению с 10,3% годом ранее, а доля снизилась с 55,8% до 51,6%. Под телевизионным рейтингом понимается процент зрителей от исследуемой аудитории (жители российских городов с населением свыше 100 тыс. человек в возрасте от четырех лет и старше). Доля высчитывается от общего количества зрителей, смотревших телевизор во время анализируемой передачи.

Ранее Mediascope зафиксировал похожий спад интереса к общению с президентом со стороны москвичей. В столице за программой следили 1,4 млн человек, что на 0,8% меньше, чем в прошлом году. Телевизионный рейтинг по Москве снизился на 0,2 п.п., до 10,1%, а доля — на 0,8 п.п., до 55%.

Уменьшение интереса россиян к прямой линии с Владимиром Путиным связано со снижением глобальных ожиданий в геополитике, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Традиционно речь в прямой линии шла о Сирии, Украине. Теперь глобальность и геополитика ушли из повестки, идет снижение ожидания услышать что-либо масштабное, поэтому та часть населения, которая ждала судьбоносных заявлений о России в мире, отпала», — объясняет политолог. При этом, по его словам, снижение интереса «не обвальное».

В свою очередь руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая связывает снижение интереса с «износом формата». «В этот раз было видно, что Путину самому не очень интересно отвечать на вопросы. Также сказывается влияние кризиса и ухудшение жизни россиян. Люди хотят конкретики. Не решения каких-то частных проблем, а понимания перспектив страны в целом — образа будущего страны», — считает Становая. «Общество чувствует, что страна топчется на месте», — добавляет она.

Как и в 2016 году, чаще всего россияне смотрели прямую линию на «Первом канале» — свыше 3 млн человек. Аудитория на «России 1» и «России 24» составила 2,7 млн и 461,8 тыс. соответственно.

О чем говорил Путин на «Прямой линии»
Видео: РБК

«Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась на федеральных телеканалах в 15-й раз. В ходе передачи любой желающий мог задать президенту вопросы с помощью телефонного звонка, СМС, ММС или через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». В этом году организаторы телепередачи впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямой линии. Многие из них были довольно жесткими, например, верит ли президент в «этот цирк с подставными вопросами», знает ли, что Алексей Навальный якобы снимает о нем новый фильм, и собирается ли уходить в отставку. В общей сложности Владимир Путин ответил на 73 вопроса.

Авторы: Анна Вовнякова, Дмитрий Крюков, Егор Губернаторов
Теги: аудитория , «Прямая линия с Владимиром Путиным» , Mediascope , Телевидение
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