Зачем крупные предприниматели идут в киберспорт

19 мая в Москве открывается Yota Arena — крупнейшая киберарена в Европе. Двухэтажный комплекс площадью 5 тыс кв. м среди прочего включает сцену для проведения киберспортивных соревнований, компьютерный клуб и VR-бар. О том, почему развивающаяся индустрия киберспорта стала привлекательной для крупного бизнеса — в видеообзоре РБК
Основным инвестором выступил ESforce — холдинг, образованный путем слияния активов основателя киберспортивного клуба Natus Vincere Александра Конаховского и киберспортивной компании Virtus.pro. Последние в октябре 2015 года получили $100 млн инвестиций от холдинга USM Алишера Усманова.