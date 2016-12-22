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Зачем крупные предприниматели идут в киберспорт
20:50
Андрей Ковалев, Дарья Барышникова, Семен Кудряшов
Зачем крупные предприниматели идут в киберспорт
19 мая в Москве открывается Yota Arena — крупнейшая киберарена в Европе. Двухэтажный комплекс площадью 5 тыс кв. м среди прочего включает сцену для проведения киберспортивных соревнований, компьютерный клуб и VR-бар. О том, почему развивающаяся индустрия киберспорта стала привлекательной для крупного бизнеса — в видеообзоре РБК

Основным инвестором выступил ESforce — холдинг, образованный путем слияния активов основателя киберспортивного клуба Natus Vincere Александра Конаховского и киберспортивной компании Virtus.pro. Последние в октябре 2015 года получили $100 млн инвестиций от холдинга USM Алишера Усманова.

Зачем крупные предприниматели идут в киберспорт
Видео: РБК
 

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