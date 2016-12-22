Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One. Он будет делить свои обязанности с нынешним председателем и сооснователем компании Шервином Пишеваром

Зиявудин Магомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов стал сопредседателем совета директоров Hyperloop One, говорится в сообщении проекта. Заместителем председателя совета директоров Hyperloop One стал бывший главный операционный директор Morgan Stanley Джим Розенталь.

Магомедов будет делить обязанности с Шервином Пишеваром, сооснователем и председателем совета директоров Hyperloop One. «Будучи главой «Суммы», господин Магомедов привносит свою обширную экспертизу в логистике и инфраструктуре, которые, несомненно, будут полезны, так как Hyperloop One работает с государством и частным сектором для запуска своего проекта по перевозке и доставке грузов», — говорится в сообщении организации.

Розенталь, который также является главой компании по кибербезопасности BlueteamGlobal, в свою очередь, поможет вывести проект в стадию коммерциализации.

Российский предприниматель впервые инвестировал в проект Hyperloop One в 2015 году. Это произошло вскоре после того, как автор концепции высокоскоростного вакуумного поезда, Илон Маск, выложил в открытый доступ расчеты по реализации проекта, и Пишевар решил его реализовать.

«Я польщен, что меня назначили сопредседателем совета директоров наряду с Шервином, — говорит Магомедов. — Будучи одним из первых инвесторов Hyperloop One, я впечатлен прогрессом, которого компания достигла за такой короткий срок, в частности, в построении технологии, которая позволяет Hyperloop стать реальностью. Компания создаст новые возможности в доставке и перевозке грузов, при этом привнеся пользу и другим индустриям, и изменит область транспорта, какой мы ее знаем».

На прошлой неделе к совету директоров присоединился глава Virgin Group Ричард Брэнсон. В ближайшие месяцы компания будет переименована в Virgin Hyperloop One. ​

Видео: Hyperloop One

Hyperloop One — одна из компаний, работающая над идеей создания сверхскоростной системы поездов. Ее придумал глава SpaceX Илон Маск, выложивший в открытый доступ расчеты по созданию системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. В идеале такой поезд сможет преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут.

Основным инвестором проекта стал венчурный капиталист Шервин Пишевар, позже в него вложился и Зиявудин Магомедов​. В октябре 2016 года стало известно, что владелец «Суммы» вошел в совет директоров Hyperloop One.

В июле этого года Hyperloop One продемонстрировала работоспособность своей системы: капсула проехала почти 500 м по специальной трубе, где был создан вакуум, и разогналась до 192 миль в час (310 км/ч). Несмотря на то, что изначально планировалось разогнать капсулу до 402 км/ч, достигнутая скорость более чем в два раза превысила показанную на первых полноценных испытаниях в мае.