Американский астронавт рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке

Космический корабль «Союз» подвергся частичной разгерметизации при подлете к Земле в апреле 2017 года, однако астронавт NASA и российские космонавты не пострадали. В 1971 году в результате разгерметизации «Союза» погиб весь экипаж

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Пилотируемый космический корабль «Союз», который в апреле возвращал с МКС экипаж из трех космонавтов, подвергся разгерметизации на заключительных этапах его посадки. Об этом сообщает издание Space News со ссылкой на заявление председателя Консультативного комитета Международной космической станции (МКС) Томаса Стаффорда.

Заседание этого органа, в задачи которого входит консультирование американского комического агентства NASA по самому широкому кругу вопросов, касающихся организации космических полетов и безопасности экипажей, состоялось 16 октября.

По словам Стаффорда, который сам является бывшим астронавтом, разгерметизация посадочной капсулы произошла в момент выброса парашютной системы. «Пряжка ударила по сварочному шву, что привело к разгерметизации капсулы», — сказал он. ​Инцидент произошел на высоте примерно 8 км от поверхности Земли.

Разгерметизация «Союза» не стала угрозой экипажу, уточнил Стаффорд, поскольку экипаж в соответствии со стандартной процедурой при посадке был облачен в скафандры, и сброс давления не представлял угрозы для их жизней.

Стаффорд не называл конкретную дату, когда произошел инцидент. Единственный космический корабль «Союз», который вернулся на Землю в этот месяц, был корабль «Союз МС-02», который высадился 10 апреля, указывает Space News. На нем возвращались после 6 месяцев на с МКС астронавт NASA Шейн Кимбро и космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко.

Пресс-секретарь NASA Гари Джордан подтвердил 17 октября, что инцидент произошел во время посадки корабля «Союз-MS-02». «Роскосмос» публично инцидент не комментировал.

По словам Стаффорда, «Роскосмос» уже провел работу над ошибками и пришел к выводу, что причиной произошедшего мог стать способ складывания парашютной системы. Значение мог иметь и угол, под которым «Союз» опускался в атмосферу, считают в госкорпорации.

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая занимается разработкой и производством «Союзов».

Первый полет корабля «Союз-1» состоялся 23 апреля 1967 года. За все время использования с космическим аппаратом было всего два инцидента, один из них​​​ закончился гибелью космонавта Владимира Комарова. Он погиб во время возвращения из-за неисправности в системе торможения «Союза». Его дублером в этом полете был Юрий Гагарин.

Вторая авария с участием «Союза» произошла 6 июня 1971 года, когда из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб весь его экипаж — космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.