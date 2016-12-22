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«Мегафон» отозвал судебный иск к антимонопольной службе из-за роуминга
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«Мегафон» отозвал судебный иск к антимонопольной службе из-за роуминга
Технологии и медиа, 18 авг, 15:22
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«Мегафон» отозвал судебный иск к антимонопольной службе из-за роуминга
«МегаФон» отозвал свое исковое заявление к Федеральной антимонопольной службе, которое подал после требования ФАС отменить внутрироссийский роуминг. По словам источника РБК, компания пробует договориться миром
Фото: Владислав Шатило / РБК

«МегаФон» отозвал иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который подал в Арбитражный суд Москвы по делу о тарифах на роуминг, об этом говорится в материалах суда.

«Заявитель уведомил суд об отзыве заявления. В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», — гласит определение суда.

В документе отмечается, что речь идет о заявлении, которое «МегаФон» подал в суд 15 августа, а ходатайство об отзыве датируется 17 августа. «Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции», — отмечается в определении.

Представитель компании «МегаФон» отказался от комментариев. Источник РБК, близкий к «МегаФону», сказал, что компания просит ФАС отложить сроки исполнения предписания и пытается выстроить с ведомством «конструктивный диалог».

О том, что оператор сотовой связи направит иск в суд против ФАС, которая потребовала отменить внутрисетевой роуминг в России, стало известно 14 августа. Как пояснили в ФАС, абонент, перемещаясь в другой регион страны и находясь в сети своего оператора, получает разные ценовые условия, нежели в домашнем регионе, причем чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках. По мнению антимонопольной службы, цены на услуги связи в поездках по стране не должны отличаться от цен в домашнем регионе.

Тогда представитель «МегаФона» заявил, что «исполнить предупреждение ФАС невозможно» и «позиция компании не изменилась». «Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона», — отметили в «МегаФоне».

В начале августа ФАС заявила, что представители крупнейших сотовых операторов — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — установили монопольно высокие цены на роуминг внутри России. В середине июля антимонопольная служба предупредила мобильных операторов о необходимости отменить наценки за такой роуминг. Эти требования, пояснили в антимонопольной службе, объясняются п. 6 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». По этому закону компаниям, которые доминируют на рынке, запрещено необоснованно менять цену на один и тот же товар или услугу.

В ФАС тогда же предложили компаниям отложить срок исполнения предписания, если операторы представят «мотивированное ходатайство». Представитель ФАС заявил, что рассчитывает на то, что «большая четверка» к середине августа выполнит предупреждение в части отмены внутрисетевого роуминга. В случае неисполнения требований ФАС компании могут быть подвержены взысканию необоснованно полученного дохода в федеральный бюджет.

В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки к закону «О связи», согласно которым наценки за вызовы в роуминге при поездках по России необходимо отменить.

Автор: Ася Сотникова.
При участии: Сергей Витько, Анна Балашова.
Теги: ФАС , роуминг , «МегаФон» , сотовый оператор
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